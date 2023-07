O Tour de France começando no País Basco: comer, beber e pedalar

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

O Tour de France é uma das provas de ciclismo mais prestigiosas e desafiadoras do mundo. A disputa é realizada anualmente na França, geralmente em julho, e consiste em várias etapas percorrendo diferentes regiões do país. Cada edição do Tour de France tem uma rota única, variando em distância e dificuldade, mas todas elas incluem algumas etapas de montanha, onde os ciclistas enfrentam subidas íngremes e desafiadoras.

Em 2023, o Tour teve a primeira etapa largando e chegando em Bilbao que é uma cidade encantadora e vibrante no País Basco, norte da Espanha, conhecida por sua cultura rica, culinária deliciosa e belas paisagens.

Culinária

Pintxos: são a especialidade local de Bilbao. São pequenas porções de comida servidas em palitos ou fatias de pão, geralmente acompanhadas por uma bebida. Os bares de pintxos são muito populares, e você pode saborear uma variedade de opções deliciosas, incluindo frutos do mar frescos, queijos regionais e carnes.

Bacalhau: o bacalhau é um ingrediente essencial na culinária basca. Bilbao oferece diversas preparações de bacalhau, experimente o “Bacalhau à Vizcaína”, com molho de tomate e pimentões.

Txakoli: é o vinho branco típico da região do País Basco, é leve, fresco e um pouco frisante, perfeito para acompanhar os pintxos e frutos do mar.

Passeios imperdíveis

Museu Guggenheim Bilbao: museu de arte moderna que é uma atração obrigatória em Bilbao. O edifício em si é uma obra de arte, e o museu abriga uma coleção impressionante de arte contemporânea.

Casco Viejo: conhecido como bairro antigo, é o coração histórico da cidade. Vale um passeio pelas ruas estreitas e praças pitorescas. É uma maneira maravilhosa de absorver a atmosfera local e descobrir lojas tradicionais e bares de pintxos autênticos.

Funicular de Artxanda: suba o monte Artxanda de funicular para ter uma vista panorâmica espetacular de Bilbao. É uma experiência imperdível para capturar a beleza da cidade e suas paisagens circundantes.

Rotas de ciclismo

Rota do Estuário do Nervión: esta rota de ciclismo ao longo do estuário do Rio Nervión permite que você desfrute das belas paisagens e da natureza exuberante da região.

Rota Basílica de Begoña: esta rota é um importante marco religioso em Bilbao. Além de visitar a basílica, você também poderá admirar vistas panorâmicas da cidade.

Rota até a praia de Getxo: pegue sua bicicleta e siga até a pitoresca cidade costeira de Getxo, localizada a poucos quilômetros de Bilbao. A rota oferece a oportunidade de explorar belas praias e aproveitar o ar fresco do mar.

Em Bilbao neste ano, a Colnago – marca de bicicletas mundialmente conhecida, abriu alas para as próximas etapas. Você conhece, já viu ou já teve uma Colnago?

O Tour de France 2023 começa com um drama familiar

Por Matt Rendell

O Tour de France de 2023 começou hoje com uma primeira etapa de 182 km que partiu e terminou em Bilbao, a capital da província de Biscaia, no País Basco espanhol. O vencedor de 2022, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Team Jumbo – Visma), e o campeão de 2020 e 2021, o esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), são os dois grandes favoritos para vencer a corrida no geral.

O itinerário do dia incluiu um verdadeiro golpe de misericórdia na forma de três subidas curtas, mas proibitivas: a Vivero (4,2 km a 7,3%), a Pike Bidea (2 km a 10%) e uma subida final não categorizada até a linha de chegada com vista para a cidade.

Cinco ciclistas de equipes sem barreiras formaram a fuga inicial: três franceses – Lilian Calmejane (Intermarché – Circus – Wanty), Simon Guglielmi (Team Arkéa Samsic), Valentin Ferron (TotalEnergies) – um holandês (Pascal Eenkhoorn da Lotto Dstny) e um dinamarquês: Jonas Gregaard Wilsly da empolgante equipe Uno-X Pro Cycling.

Eenkoorn, campeão nacional holandês do ano passado, era o homem forte do grupo. Se a etapa tivesse terminado faltando 30 km para o final, ele teria conquistado as camisas de montanha e de pontos e provavelmente vencido o sprint da etapa.

Mas esse foi o ponto em que o drama começou.

Primeiro, Neilson Powless, um nativo americano da equipe EF Education-EasyPost, conquistou os pontos de montanha na categoria 2 do Alto de Vivero e substituiu Eenkoorn no topo da tabela da camisa de bolinhas.

Em seguida, na descida, o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), atual campeão olímpico e único ciclista da corrida que subiu ao pódio em todos os três Grand Tours (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España), e o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo colocado nas últimas três Vueltas a España, entraram em contato e caíram. A saída de Mas do Tour foi anunciada momentos depois. Carapaz seguiu até a linha de chegada com dores evidentes, com sangue escorrendo de seu joelho esquerdo.

A colisão eliminou dois dos favoritos para o único lugar no pódio disponível, se Vingegaard e Pogačar tiverem o desempenho esperado.

Todos os sinais indicavam que isso aconteceria. Mas falaremos mais sobre eles daqui a pouco.

Faltando 10,5 km para o final, um francês de uma equipe francesa, Victor Lafay, de 27 anos, (Cofidis), vencedor da etapa no Giro d’Italia de 2021, saiu na frente nos dez por cento de inclinação da última subida categorizada, o Pike Bidea. O companheiro de equipe britânico de Pogačar, Adam Yates, foi com ele. Momentos depois, o irmão gêmeo de Yates, Simon, líder da equipe australiana Jayco Ulula, os alcançou, e os dois irmãos Yates seguiram juntos.

Após a etapa, Adam explicou que enviou um rádio para o carro da equipe para perguntar se deveria esperar por Pogačar ou tentar vencer a etapa. A resposta foi: “Tentar vencer”.

Em um cenário único nos 120 anos de história do Tour de France, os dois gêmeos de equipes rivais passaram pela faixa que marcava “1 km para o final” com uma vantagem de 20 segundos sobre o grupo perseguidor.

Na subida final, à vista da linha de chegada, Simon começou a fraquejar, deixando Adam comemorar a vitória sozinho. Simon cruzou a linha quatro segundos depois. Pogačar chegou 8 segundos depois e comemorou a vitória de seu companheiro de equipe como se fosse sua. Seu grande rival, Jonas Vingegaard, chegou em nono lugar e concedeu quatro segundos de bônus ao esloveno.

O vencedor da etapa, Adam Yates, recebeu o prêmio discricionário como o piloto mais combativo do dia. Injustamente, ele protestou e prometeu passar o prêmio para seu irmão.

O Tour de France continua amanhã com outra etapa de terreno ondulado ou montanhoso, a mais longa da corrida de três semanas: 208,9 km de Vitoria-Gasteiz, a capital da província de Álava, até San Sebastián, a capital da província de Gipuzkoa.