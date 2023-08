Conheça a cultura francesa de perto e deguste excelentes vinhos!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Em Roanne, você pode começar o dia caminhando ao longo do porto que fica às margens do rio Loire e apreciar bastante a culinária local. Pratos tipicamente franceses serão encontrados. Tente optar por aqueles com carne de boi, a região é bem conhecida com esta iguaria.

Em Belleville-en-Beaujolais, coloque como objetivo experimentar alguns vinhos, existem várias vinícolas locais para visitação. E por falar em vinhos, coloque no seu roteiro uma visita ao Le Hameau Duboeuf. Estas são duas cidades que fazem parte do patrimônio cultural da França, vale conhecer de perto!

A primeira bicicleta a cruzar a linha de chegada foi uma marca francesa, a Look, excelente para celebrar tanta cultura! Conhece esta marca?

Ion Izagirre (Cofidis) vence em uma fuga

por Matt Rendell

Mais uma vez, uma etapa chamada “de transição” produziu uma batalha memorável entre os dois melhores ciclistas da corrida. A 12ª etapa, Roanne a Belleville-en-Beaujolais (168,8 km), com 3.120 metros de ganho de altitude – o equivalente a muitas etapas de montanha – começou com 58 km de ataques contínuos, durante os quais as equipes dos favoritos, Jumbo – Visma (de Jonas Vingegaard) e UAE Team Emirates (de Tadej Pogačar), tentaram repetidamente colocar um de seus ciclistas no grupo da frente.

Tiesj Benoot, Wilco Kelderman e Wout Van Aert, da Jumbo Visma, e Marc Soler, dos Emirados Árabes Unidos, estavam nos ataques quase desde o início. Então, 56 quilômetros depois do início da etapa, Suas Altezas Reais Vingegaard e Pogačar entraram em ação, com o dinamarquês abrindo uma brecha na roda de Benoot, com Pogačar logo atrás, e depois Vingegaard atacando sozinho, mais uma vez, com o camisa branca marcando cada volta dos pedais.

Momentos depois, Benoot, Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) e o primeiro atacante do dia, o dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek), saíram em disparada, perseguidos por Ion Izagirre (Cofidis), Andrey Amador (EF Education – EasyPost) e Matteo Jorgensen (Movistar).

O ex-camisa amarela Adam Yates (UAE-Team Emirates), com Vingegaard em sua roda e Pogačar logo atrás, abriu uma brecha e, em seguida, os camisas amarelas e brancas trocaram palavras, marcando o momento exato em que a etapa deixou de ser uma batalha pelo GC.

Mesmo assim, o ritmo não diminuiu. Em duplas e trios, outros ciclistas se juntaram aos líderes, até chegarem a quinze, incluindo Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). No sprint intermediário, Mads Pedersen ganhou os pontos e passou a ocupar o segundo lugar na competição, 114 pontos atrás de Jasper Philipsen, o vencedor das etapas 3, 4, 7 e 11. Após a etapa, Philipsen comentou: “Eles podem ficar com os pontos. Eu vencerei as etapas e ganharei a camisa verde dessa forma.”

Então, na penúltima subida, o efervescente van der Poel (Alpecin-Deceuninck) atacou, ganhando uma vantagem de 30″. Mas a predominância de escaladores na fuga tornou a vitória de van der Poel quase impossível e, na subida final, o Col de la Croix Rosier, Ion Izagirre saiu em disparada. Van der Poel talvez tenha cometido o erro de tentar segui-lo e explodiu.

Continuando seu ataque, Izagirre cruzou o cume final com uma boa vantagem e mergulhou na descida, assim como fez há sete anos, na etapa de Morzine em 2016, quando venceu com uma descida brilhante na chuva. Hoje, o sol estava brilhando para o irmão Izagirre mais jovem e mais baixo (Gorka, o mais grande, está participando do Tour pela Movistar), que conquistou sua segunda vitória na etapa do Tour de France.

O Tour entra nos Alpes amanhã com a etapa 13, Châtillon-sur-Chalaronne até a subida do Grand Colombier (17,4 km a 7,1%) e, em seguida, a etapa proibitiva de sábado de Annemass a Morzine – Les Portes du Soleil (151,8 km) com quatro subidas difíceis.