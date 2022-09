Amanhã começa o Campeonato Mundial de Ciclismo e Contrarrelógio

Edição deste ano será na Austrália

Você sabia que uma vez tendo participado de uma edição de Olimpíadas, os atletas estão autorizados a “utilizar” o símbolo dos anéis olímpicos?

O símbolo, composto por cinco aros nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, são de propriedade do Comitê Olímpico Internacional (COI), além também da tocha olímpica e do lema “Citius, Altius, Fortius” do latim que se traduz “o mais rápido, o mais alto e o mais forte”.

No ciclismo, é muito comum ver os campeões usando as cores nas mangas ou golas das camisas, afinal é uma conquista eterna.