O empreendedorismo transforma

É a partir do empreendedorismo que se torna possível movimentar um país economicamente e criar soluções para problemas cotidianos

Eu sempre acreditei na transformação do ser humano pela mudança da sua mentalidade. E empreender estar diretamente ligado ao nosso comportamento. É por isso que hoje se fala em tantos tipos de empreendedores, como o social e o corporativo.

Eu vejo que é a partir do empreendedorismo que se torna possível movimentar um país economicamente, criar soluções para problemas cotidianos e também trazer melhorias para a qualidade de vida da população. Ele está no coração da economia e tem um papel central na sua recuperação. Ele está ajudando o Brasil a se reerguer, pois o empreendedor é o principal interessado em enxergar novas oportunidades e principalmente por ele ter a coragem de se arriscar.

Empreender é de dentro pra fora! Os empreendedores são os responsáveis por liderar as iniciativas inovadoras no setor privado, criar produtos e serviços com custo-benefício cada vez melhores para os consumidores. Criam soluções para diminuir custos e desperdícios em todas as áreas (construção civil, agricultura, indústria alimentícia e tantas outras), geram empregos e estimulam o consumo interno.

Tornar-se um empreendedor não representa somente uma alteração do que você faz, muda a forma com a qual você pensa sobre quase tudo. De repente, oportunidades e desafios começam a aparecer em todas as esquinas.

Sou conhecida nas redes sociais como “Dai”, uma jovem feliz, cheia de garra e disposição para superar desafios e compartilhar o conhecimento com a missão de transformar pessoas. Estudei a vida inteira em escola pública e me graduei em Administração de Empresas com habilitação em Análise de Sistemas, me especializei no banco de dados Oracle e inteligência de negócios – BI. Sou apaixonada por tecnologia, por Jesus, pela vida e principalmente por pessoas.

Eu me desafiei o tempo todo, construí uma carreira, me tornei empreendedora, e contribuo no desenvolvimento de inúmeras pessoas em seus respectivos desafios. E retribuir à sociedade tudo que recebi de retorno em meus projetos e ideais é o que me motiva, e me faz acordar todos os dias. A oportunidade de transformar a situação de mais pessoas ajudando-as a enxergarem o mundo com mais motivação e novas perspectivas para atingirem seus objetivos.

É por isso que, com um propósito de vida, determinação e coragem, é possível dar mais sentido à nossa jornada, além de conseguir conquistar uma sensação de realização, plenitude e felicidade no trabalho que desenvolvemos. Você começa com seus pensamentos, então pensamentos se tornam ações; ações se tornam hábitos; e hábitos se tornam parte de quem você realmente é.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nem todo mundo nasceu para empreender. Mas aqueles que nasceram pra isso: possui uma paixão, um sentimento de liberdade em fazer o que acredita. Que nunca deixa de existir em nós. É o tipo de sentimento que não vai embora nunca, mas que precisa ser direcionado. Empreender é algo maravilhoso e para mim a realização está no objetivo final. Com certeza o retorno financeiro é importante, porém ele sempre será consequência quando se sabe o caminho que se quer seguir.

O empreendedorismo mudou a minha vida, minha forma de pensar e agir, eu aprendi a ressignificar, a ter resiliência e que na verdade nunca tive um problema maior que eu! Mas percebam que para empreender, não basta sonhar, é preciso estabelecer metas, ter disciplina e muita dedicação para alcançá-las. Mas essa é uma tarefa muito recompensadora quando os resultados começam a aparecer.

Siga sempre a sua intuição, tenham fé e acredite nos seus chamados pessoais.

“Assim que você verdadeiramente se empenhar para que aconteça alguma coisa, o “como” vai aflorar por si mesmo”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tony Robbins