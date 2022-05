O empreendedor Geraldo Rufino, desembarca em Brasília no dia 16 de Julho para contar sua história.

De catador de latinhas para dono da maior recicladora de caminhões da América Latina

Empreendedor, escritor, palestrante e fundador da JRDIESEL. Geraldo Rufino desembarca em Brasília, para contar a sua história de vida e a forma como conseguiu se reerguer as seis vezes que quebrou se tornado destaque no mundo do empreendedorismo e especialista no tema positividade. 

Só em 2019 fez mais de 223 palestras, com um público maior que 1 milhão de pessoas. Os seus dois livros tiveram em torno de 50 mil exemplares vendidos. Os efeitos de cada crise só abalam os fracos de ideias e atitudes, além de alguns desavisados que estavam no lugar errado e na hora errada no momento em que o vento soprou.

Se até o lixo pode ser uma forma de ganhar dinheiro, por que tanto desânimo?

Vários empreendedores evitam novos investimentos, poupam na insegurança ou desempregam importantes colaboradores para economizar salário, mesmo que definhem o negócio. Tem lógica isso?

No dia 16 de Julho, o Geraldo Rufino faz uma apresentação única no Teatro da Universidade Católica em Taguatinga DF.

O responsável por esta e outras palestras é o empresário e produtor Kesley Rodrigues, que tem o propósito de produzi-las a um preço popular para fomentar o crescimento do comércio.

