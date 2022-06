Nos últimos três anos, para cada 100 empresas abertas no DF, 37 foram à falência

Para reverter este cenário, o grupo Líderes do Brasil promove, nos dias 1º, 2 e 3 julho, um curso gratuito de formação para empreendedores

Para cada 100 empresas abertas no Distrito Federal, nos últimos três anos, 37 foram fechadas. Dos 207 mil empreendimentos iniciados entre 2019 e fevereiro de 2022, 77,3 mil negócios encerraram as atividades. Para reverter este cenário, o grupo Líderes do Brasil promove, nos dias 1º, 2 e 3 julho, um curso gratuito de formação para empreendedores.

Os dados acima, do Ministério da Economia, comprovam uma triste realidade, não só do Distrito Federal, mas de todo o Brasil: a alta taxa de mortalidade precoce de empresas no país em até cinco anos.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, em 2021, com base nos dados da Receita Federal, o setor de microempreendedores individuais é o que mais sofre, com 29% de encerramento de atividades nos anos iniciais. Das mais de 4 milhões de empresas abertas no país, no ano passado, 80% foram MEIs.

“O período de pandemia trouxe para muitas pessoas a oportunidade de empreender. No entanto, estamos verificando que esses novos empreendedores não estão conseguindo permanecer no mercado”, analisa o presidente do grupo Líderes do Brasil, Luiz Felipe Daher.

Para Daher, a falta de conhecimento em gestão empresarial, técnicas de vendas e domínio básico do marketing digital têm contribuído para levar as empresas ao encerramento das atividades. “Em grande parte dos casos, os empreendedores têm bons produtos e oferecem bons serviços. Mas o que tem levado muita gente à falência é a falta de conhecimento para desenvolver um bom plano de negócios, não saber fazer gestão financeira e comercial e não dominar as técnicas de comunicação e marketing, tão fundamentais para o e-commerce nos dias atuais”, aponta Daher.

Método Líderes do Brasil

O grupo Líderes do Brasil promove curso de formação gratuito para empreendedores para qualificar os empresários de Brasília e região. Será a terceira edição do “Método Líderes do Brasil”. O evento ocorre nos dias 1º, 2 e 3 de julho e terá inscrição gratuita, feita pelo site.

Entre os palestrantes estarão empresários que construíram carreiras de sucesso, como Paulo Octávio, CEO das Organizações Paulo Octávio; Eda Machado, fundadora do grupo IESB; Edmar Mothé, CEO da Biomundo e Mundo dos Filtros; e André Kubitscheck, diretor da Rede Plaza Hotéis.

“Reunimos os melhores nomes de Brasília para que eles possam compartilhar informações e experiências com os novos empreendedores. Com conhecimento e formação profissional, podemos reverter esse quadro de fechamento de empresas no DF”, acredita Luiz Felipe Daher.

O Líderes do Brasil nasceu da união de um grupo empresários de Brasília com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo, oferecer qualificação empresarial para que os empreendedores aumentem o seu faturamento e contribuir com o desenvolvimento do Distrito Federal e do país. Em apenas quatro anos, o Líderes do Brasil já possui 202 empresários associados, que respondem por mais de 600 empresas em pleno funcionamento no DF.

“O Líderes do Brasil é um ecossistema de negócios diferenciado. O networking é a forma de cultivar relações profissionais em diversos ambientes e utilizar essas relações para alguma finalidade, seja para fortalecer as amizades, estreitar negociações comerciais ou para aproveitar oportunidades no mercado de trabalho. Este evento é uma grande oportunidade para realizar o mais puro e bom networking. Com a capacidade limitada, esse encontro conta com uma dinâmica exclusiva para realização de bons negócios”, encerra Daher.