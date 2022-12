MOAI Brasil promove experiência única para fechar 2022

O evento contou com a presença de empresas que são referencias em vários segmentos, além de artistas e buffet especiais

Em grande estilo, alta gastronomia e excelente música, a Moai Brasil proporcionou, nesta quinta-feira (15), uma noite inesquecível, cheia de premiações e surpresas. Tudo para comemorar o fechamento de mais um ano e prestigiar os ganhadores do MOAI Awards 2022.

Aos cliques da Ktedral Produtora, a noite foi iniciada ao som da cantora e compositora Brícia Helen, que foi semifinalista do The Voice Brasil. E quem completou a noite foi o DJ Mateus Blandim, com batidas envolventes e um som gostoso de dançar. A experiência gastronômica ficou por conta do Buffet mais premiado de Brasília, Renata La Porta Buffet, que estava com um cardápio incrível. E para os amantes de café, a cafeteria do Robert Café esteve presente a noite toda.

O evento contou com a presença de empresas que são referencias em vários segmentos, como a Consult Mídia, empresa de soluções em tecnologia da informação focada na transformação digital, provedora no desenvolvimento de projetos de inteligência de negócios e data discovery no âmbito público e privado; a Biud, plataforma inteligente de marketing direcionado por dados para negócios locais; a Dayanh Advocacia Soluções Jurídicas; e a Aussie School, escola bilíngue com conceito australiano.

Com o intuito de desenvolver líderes de forma disruptiva, A MOAI foi fundada por Vinícius Postai em 2016 com o propósito de apoiar empreendedores no crescimento de seus negócios por meio da troca de experiência prática. O nome significa “reunião para um propósito em comum” em japonês. “O mundo está complexo demais para empreender sozinho. Ninguém constrói grandes negócios em jornadas solitárias, construir uma rede sólida de networking é fundamental nesse processo, para todos os portes de negócio”, conta Postai.

A Moai acredita que juntos somos mais fortes e que nada é mais valioso para um empresário do que a experiência prática de outro empreendedor. Aprender com erros e acertos, além de unir esforços, potencializa resultados. Para isto, a Moai possui uma metodologia própria para a condução de Conselhos Estratégicos entre empreendedores, nos quais eles vão a fundo nas tomadas de decisões mais críticas e acompanhamento mensal de todos os seus desafios. Além disso, oferecem conhecimento, conexão e oportunidades por meio de eventos e ações direcionadas. Atualmente são mais de 420 empreendedores reunidos em torno deste propósito: crescer nossos negócios e gerar um impacto positivo no mundo.

Eles são uma rede 100% empresarial, ou seja, para todo empreendedor que já possua um CNPJ ativo e pelo menos um cliente. Seja pequeno ou um grande empreendedor, a MOAI possuem a rede certa para você. A única regra é: “Somos uma rede para quem já está com a mão na massa”. O grupo tem como associados empresários de grande relevância em Brasília.

Grupos como esse da MOAI Brasil são importantes para o seu networking e sucesso empresarial? É claro que são! Empresas bem-sucedidas têm bons relacionamentos. E networking é um processo, e não um acontecimento. As pessoas à nossa volta estão diretamente relacionadas ao seu sucesso ou fracasso. Nesses grupos, os empresários podem gerar negócios para as pessoas que conhece, assim como elas podem gerar para eles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ricardo Camargo Rosas e Lisa Realiza André Brandão, Levy Brandão, Renata Brandão Murilo Hypólito e Eduardo Santinoni Gustavo Dayan e Kathyuscia Ribeiro Alex Marques, Rodrigo Bindes e Ricardo Braga Dai Nasteoli, Raul Maia, Daiana Nasteoli Maia Paulo Veil Vinicius Postai, fundador da Moai Brasil Lecticia Lobofilho e Alex Marques Robert Kafé e Atanair, cafeteria itinerante para eventos Jeremias Cezar, Francisco Nunes e Dai Nasteoli Levy Brandão, Renata Brandão, Daiana Nasteoli, Raul Maia, Dai Nasteoli, Lecticia Lobofilho e Rafael Camilo

E finalizo afirmando: um grupo de business tem mais força para potencializar os resultados do seu negocio. Esse, por si só, já é um importante motivo para participar de um. Imagine ter mais pessoas focadas no sucesso das suas empresas? É algo simplesmente incrível! Trocar informações gerenciais e de experiências reais entre empresários e líderes é extremamente valioso.

E se você realmente compreende que network vale mais que dinheiro, você entendeu tudo.

Um grande abraço, amado leitor!

Dai Nasteoli.