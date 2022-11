Meeting empresarial com os renomados palestrantes Fábio Padilha e Fernando Frota

Milli uma criou evento para discutir e planejar as novas ações para o mundo dos negócios em 2023

Muitas vezes, os sonhos e o sucesso profissional e pessoal são adiados por anos, devido ao planejamento não ser realizado de forma adequada, principalmente se não foi passado para o papel. Ao planejar, mesmo que forma simplificada, as chances de concretizar projetos é muito mais efetiva.

Acontece que se os objetivos estão bem planejados, e da forma correta, você pode realizar um plano de ação e obter resultados muito mais rápidos e concretos, eliminando estresses desnecessários e sendo eficaz na organização do tempo e no foco.

Pensando nisso, a Milli Uma Soluções Corporativas criou um evento imperdível para discutir e planejar as novas ações para o mundo dos negócios em 2023. O projeto, intitulado Meeting Empresarial, foi desenvolvido por grandes gestores do mercado brasiliense e é voltado para donos de empresas, gestores e líderes de modo geral que compreendem a importância de se planejar para as ações futuras e de como extrair os melhores resultados de suas equipes por meio de sua gestão e liderança.

Você está preparado?

Com palestras sobre os novos conceitos e técnicas de um planejamento eficaz para obter melhores resultados em seus negócios por meio de sua gestão e equipes, no próximo dia 07 de dezembro, em Brasília, vem aí o Meeting Empresarial, para você gestor e empreendedor que ainda não trabalhou as ações e o planejamento de sua empresa para o próximo ano.

O encontro, que trará grandes nomes do mercado de gestão de negócios, será um momento único para troca de conhecimentos, fazer networking, aprender a ter soluções e para saber quais são os aspectos fundamentais para o sucesso de uma empresa e negócios por meio de seus gestores.

Conheça os palestrantes:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fábio Padilha

Empresário estrategista com foco em aumentar vendas e lucro, consultor e mentor de empresários. Palestrante nacional nas modalidades presenciais e on-line, tem mais de 25 anos de carreira, tendo palestrado para cerca de 80 mil alunos, abordando temas como empreendedorismo e inovação nos negócios; técnicas de excelência no atendimento ao cliente e vendas, motivação, liderança, comunicação corporativa, trabalho em equipe e clima organizacional.

Ex-sócio fundador da rede de academias Runway em Brasília, formado em Educação Física pela UCB; CEO na empresa Capital Fitness que realiza diversos eventos pelo Brasil, como BCFW, meeting de gestão, CAPITAL SUMMIT ON LINE, FX DAY, dentre outros.

Fernando Frota

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É Mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É professor universitário e presidente da Associação Brasileira de Educadores para Inclusão (Abrei). Professor de língua portuguesa e literatura brasileira. Ministrou aulas no IBMEC, Faculdade SENAC, FGV Brasília, Academia de Polícia Militar do Distrito Federal e outras instituições. Autor dos livros “O professor transformador: como podemos melhorar nossas aulas”, “O poder que você tem” e os “Homens daquela cidade”, ele também é romancista, contista, poeta e cronista. É palestrante há mais de 20 anos nas áreas de formação de professores e outros temas. Foi funcionário do Ministério da Agricultura e da Codeplan (GDF). Palestra há 18 anos pela Milli Uma – Soluções Corporativas. Atuou em diversos estados do País, como Pernambuco, Bahia, Goiás, Tocantins, entre outros, capacitando e desenvolvendo cerca de 40 mil pessoas, presencial e remotamente.

Temas a serem abordados

Negócios pós-pandemia – como alcançar o sucesso

As habilidades de um gestor de sucesso para 2023

Como tornar sua empresa um case de sucesso por meio da gestão de pessoas

Case de sucesso de uma empresa em dificuldades que virou o jogo e se tornou rentável: O quê e como fizeram?

Por que ter um propósito forte vai fazer toda a diferença na sua empresa, na vida das pessoas e na sua carreira?

You can do it!

Liderança 4.0: o líder dos próximos anos:

O que é liderança 4.0

A importância da comunicação interpessoal

O processo constante de aprendizagem

A descentralização do conhecimento

Inovação e humanização

As características de um líder 4.0

Como trabalhar a liderança 4.0 na empresa

As vantagens da liderança 4.0 para os negócios

Serviço

Meeting Empresarial

Data: 7 de dezembro, a partir das 8h30

Local: ParlaMundi da LBV – 915 Sul – Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 250 no Sympla

Mais informações: (61) 98193-9127 ou @milliumaconsultoria