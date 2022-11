Entenda as tendências de investimento-anjo e startups no Brasil e no mundo

Estive na 9ª edição da Conferência Nacional da Anjos do Brasil, em São Paulo, no último dia 31. Confira um resumo do evento

No último dia 31 de outubro, tive a oportunidade de participar da 9ª edição da Conferência Nacional da Anjos do Brasil, em São Paulo, um evento de conexão entre investidores e empreendedores. O encontro foi promovido pela Anjos do Brasil, maior entidade de fomento a investimento-anjo do país que tem por objetivo difundir e maximizar o investimento em negócios de alto impacto.

O investimento-anjo é considerado a maior fonte de capital para startups. Para quem quer investir e ser sócio nesse tipo de empresa, essa pode ser uma boa alternativa para aplicar o dinheiro. Grandes empresas internacionais como Google, Facebook e Apple tiveram seus projetos iniciais com a participação de investidores-anjo.

O congresso foi uma ótima oportunidade para empreendedores se conectarem com vários investidores-anjos, pois reuniu executivos de companhias investidoras, gestores de fundos, aceleradoras e incubadoras, além de ter proporcionado o privilégio de conhecer de perto a história de empreendedores de sucesso, como a do Romero Rodrigues, dos pal estrantes nesta edição.

Romero Rodrigues é o co-founder do site de busca de produtos e pesquisa de preços Buscapé. À coluna, ele falou sobre o novo momento do mercado e como isso impacta na avaliação de empreendedores. Romero é sócio responsável pela Headline, fundo Venture Capital em parceria com a XP, onde gere o recém captado Headline 3 com R$ 916 milhões e os fundos Redpoint 1 e 2 com mais de R$ 1,5 bilhão.

Há 24 anos empreendendo e investindo, Romero esteve envolvido em mais de 200 startups, nove delas hoje unicórnios (nome dado a empresas com mais de R$ 1 bilhão em valor de mercado). Em 1998, cofundou o Buscapé, uma das primeiras startups do Brasil, onde foi CEO por 16 anos até 2014. Em 2009, a Naspers (dona de iFood, OLX e Wechat), adquiriu a Buscapé por um valor de mercado de 374 milhões de dólares, recorde até maquela data.

Romero Rodrigues. Foto: Divulgação

Empreender em startups pode ser um desafio extremamente recompensador. No Brasil, o universo delas é próspero, e muitas já atingiram centenas de milhões de reais em valor de mercado. São empresas inovadoras, que se baseiam em tecnologia. Elas “vão com tudo” para crescer, aceitando correr riscos e captando investimentos externos para acelerar ainda mais seu crescimento. Geralmente têm grande potencial para transformar o mercado e a economia e melhorar a vida das pessoas. Via de regra, a maioria tem três destinos: pode ser incorporada por outra grande empresa; se tornar um unicórnio; ou ir a falência e o empreendedor iniciar outro projeto.

Minha visão é que investidores-anjo irão continuar investindo e apoiando negócios inovadores construídos por empreendedoras e empreendedores diversos e que trazem respostas efetivas para grandes problemas existentes.

Meus parabéns a Anjos do Brasil pelo grande evento e por liderarem um movimento tão importante para o país e contribuírem para o desenvolvimento do nosso ecossistema. O conteúdo e a qualidade dos palestrantes foram excelentes, os participantes e as oportunidades para networking foram muito ricas. A apresentação de cases e exemplos práticos proporcionou aos participantes um entendimento profundo do que é empreender com impacto e inovação e do diferencial que é obter investimento-anjo. A organização durante o evento foi impecável. Fiquei muito feliz pelo convite e por ter participado, muito obrigada por esta oportunidade incrível.

Se você quer saber mais e se aprofundar em temas que permitem investir em startups com confiança e baseado em dados e boas práticas, fique atento à programação da Anjos do Brasil no Instagram ou no site.