Empresários de alta performance

Conheça Edmar Mothé, um grande empresário fundador da Mundo dos Filtros e da Bio Mundo

Sabe aquele empresário que é capaz de entender, com profundidade, quais são as principais dores e necessidades dos clientes? E que a partir disso organiza a sua argumentação, de forma a mostrar o valor do produto ou serviço na solução deles?

Estou falando de empresários como o CEO da Mundo dos Filtros e da Bio Mundo, Edmar Mothé, o capixaba que mudou a sua realidade e a de várias pessoas, através das vendas, da sua fé e perseverança.

As qualidades de um bom empresário são diversas e, de vez em quando, podem ser distintas de um para outro. No entanto, existe algo no perfil do Edmar como um “padrão de comportamento” que precisa ser passado adiante para pessoas que querem ter sucesso como empreendedores, empresários, e na carreira de vendas.

Com muita coragem e vontade de crescer na vida, Edmar veio para Brasília aos 22 anos de idade. Ao chegar na capital federal, começou a trabalhar como vendedor de porta em porta. Não foi um início fácil, mas o empresário sempre teve um ‘dom’, que é o de entender exatamente o que o cliente necessita e, a partir disso, compreendeu como conduzi-lo no processo de vendas com eficiência.

Em uma palestra, Mothé afirmou: “Um bom empresário não precisa ter medo de correr riscos. O espírito empreendedor precisa ser forte o suficiente para fazer o negócio avançar e aumentar a receita. E isso exigirá que o empresário corra riscos de vez em quando e tenha coragem para enfrentá-los.”

Edmar é um vendedor de alta performance. Ele acredita que além de ter o dom para as vendas, uma das qualidades mais importantes de um bom empresário é ter habilidades de liderança. “Você precisa ter certeza de que seus funcionários confiarão em você e seguirão você e suas decisões. A menos que você seja um bom líder, isso não vai acontecer. Comande a empresa, entenda e tenha um bom produto, inspire e motive sua equipe de colaboradores a ter o melhor desempenho e a garantia de que serão os melhores.”

“Analisar seu concorrente e escolher um bom ponto”

Para Mothé, analisar a concorrência é crucial. É ela que garante informações importantes para qualquer negócio, possibilitando a tomada de decisão correta, além da criação de estratégias e de fazer as mudanças necessárias para melhorar as vendas e, consequentemente, o faturamento.

“Você conhece seus concorrentes? Não pense apenas nas empresas que oferecem o mesmo tipo de produto ou serviço que a sua. Tente responder levando em consideração os diferenciais competitivos. Saiba que esse é um dos princípios da análise de concorrência, que ajuda o empreendedor a aprender consigo mesmo e com os outros”, afirma Mothé.

O empresário finaliza deixando a seguinte dica: “O mercado está em constante mudança, assim como o comportamento dos clientes. Isso exige adaptabilidade de qualquer profissional, inclusive dos vendedores. Dessa forma, um bom vendedor tem que ser capaz de se adaptar a novas situações e solucionar problemas inéditos. Ele consegue identificar mudanças no ambiente, inclusive no meio de uma conversa com o cliente e, a partir disso, muda sua atitude para garantir um bom resultado, mesmo diante de uma situação adversa.”

“Se você não tem entendimento do que é um bom ponto, consulte uma pessoa especialista. Eu, por sorte, acabei me especializando e me considero a pessoa que mais entendo de ponto comercial de Brasília.”

Antes de abrir e obter êxito na construção dos seus “Mundos”

Edmar teve que ter muita resiliência para obter êxito com a Mundo dos Filtros e a Bio Mundo. Existem pessoas que são fora do comum, são multitalentosas e habilidosas. E eu aprendi que mesmo quando possuímos dons tão admiráveis, todos nós passamos por momentos que são tipos de catalisadores para muitos caminhos psicológicos e que nem todos são benéficos. Fico feliz em poder escrever tendo a certeza de que, para Edmar Mothé, a maioria das suas decisões o levou para uma reputação de prestigio e prosperidade.

Vender não é apenas oferecer um produto, é a arte de conquistar a confiança, fidelidade e o respeito dos clientes. Parabéns, Edmar, e muito obrigada, não somente pela oportunidade de compartilhar conosco seu conhecimento e inteligência, mas por nos mostrar sua persistência e resiliência em superar dificuldades e seguir em frente e, claro, pela sua humildade e por ser um homem que é uma inspiração e motivação para tantas pessoas.

“Não espere que lhe dêem oportunidades, crie antes condições para alcançá-las.”

Dai Nasteoli