Descubra o segredo do sucesso de Gisele Bündchen

Brasileira colocou a imagem do seu país natal em outro patamar

Muitas pessoas se sentem inspiradas por pessoas de sucesso, gostam de observar suas atitudes e o seu comportamento. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, a coluna Sucesso! vai falar sobre Gisele Bündchen, uma das brasileiras mais famosas e conhecidas ao redor do mundo.

Faça as coisas acontecerem em vez de ficar esperando. Pessoas bem-sucedidas não lidam bem com as preguiçosas e sem profissionalismo. Elas percebem que esperar seus sonhos se tornarem realidade apenas leva à perda de tempo. Em vez de reclamar das situações inesperadas, esses indivíduos descobrem formas de superar os desafios. As pessoas de sucesso não se prendem a desculpas, mas se esforçam para que suas ideias se tornem realidade.

Foi esse o comportamento que identifiquei ao assistir a uma entrevista da Gisele onde ela mostra o grande segredo de seu sucesso. O entrevistador perguntou: “Você é melhor por causa da aparência que tem?” Ela respondeu: “De jeito nenhum. Eu não acho isso de forma alguma.”

“E qual o motivo de você ser a melhor?”, perguntou o entrevistador. “É por causa da minha personalidade, por eu nunca ter reclamado, porque eu quero fazer o meu melhor sempre. Se eu escolho dizer sim para algo e alguém está colocando a sua confiança em mim, eu não quero desapontar ninguém. Eu sou uma pessoa que luta pra ser o melhor que puder, seja lá o que eu for fazer e for usar o meu tempo pra isso. Eu não vou estar ali se eu não puder dar 100%”, arrematou Gisele.

Pessoas de sucesso como Gisele não param nos desafios que surgem pelo caminho porque elas trabalham em busca de objetivos e propósitos muito bem definidos. Em vez disso, elas costumam adotar uma filosofia de que o céu é o limite. A cada barreira, esses indivíduos reorganizam seus planos para ultrapassá-la a fim de alcançar seu alvo. As mudanças no trajeto podem ser bem-vindas para abrir novas portas. Os problemas só se tornam obstáculos quando você dá a eles essa importância.

Não é questão de sorte, mas o resultado da combinação de várias atitudes e comportamentos como: foco, determinação, otimismo e muito trabalho. Mudar a mentalidade pode não ser simples no começo, mas o saldo final sempre será recompensador. E todas as pessoas que admiramos, em qualquer área, utilizaram certos valores para serem bem-sucedidos.

Eis os dois grandes segredos da Gisele: em qualquer situação da vida, dê o seu melhor e seja o seu melhor. Receita simples, mas acredite, vai funcionar!

Seja qual for a circunstância, se você tiver o mindset de dar o seu melhor e ser o seu melhor, com certeza você colherá grandes resultados. É impossível não conquistar grandes coisas aplicando estes princípios.

Todas as pessoas que admiramos, em qualquer área, utilizaram estes valores para serem bem-sucedidos. Cristiano Ronaldo, Steve Jobs, Nelson Mandela, Madre Teresa e muitos outros sempre deram o seu melhor e tentaram ser a melhor versão de si mesmos. Talvez seja esta atitude mental que falta para os grandes avanços que nos aguardam em nosso futuro.

Sendo assim, de agora em diante, não se contente com menos do que seu melhor, assim como a Bündchen! Quem sabe, daqui algum tempo, você possa escolher não sair de casa por menos R$ 100 mil reais por cada trabalho realizado. Seria maravilhoso, não é? A escolha é sua!

Feliz Dia Internacional da Mulher para todas essas belezas que existem no nosso planeta. Vocês são lagartas que serão transformadas em belas borboletas. E lembrem-se sempre que são os pequenos esforços e repetições diárias que irão te levar aonde você que chegar.

Tem poder quem age! Mais poder ainda quem age certo! E super poderes, quem age, age certo e na velocidade certa. Quando uma mulher se posiciona, o universo inteiro se move para se adaptar ao padrão por ela estabelecido.