Conheçam a história de um dos maiores empreendedores do Brasil

Pablo Marçal é também um dos pré-candidatos à presidência da república conversa com nossa coluna

Um dos maiores empresários e líderes em branding da atualidade, considerado pela Forbes um dos 500 homens mais ricos do mundo. Hoje conduz 26 empresas, coincidentemente é o mesmo número de estados do nosso país. ‘É um Empreendedor Serial’. Aos 35 anos já criou um patrimônio Bilionário.

Criador do método IP, que promove uma virada de chave na mente de seus mentorados destravando bloqueios e fazendo com que encontrem seu real propósito de vida. Pablo Marçal afirma que qualquer pessoa pode alcançar seu melhor potencial. E que como presidente será capaz de levar o Brasil para o próximo nível de excelência e desenvolvimento.

Nasceu em Abril de 1987 no banco da frente de um Voyage. A maior parte da vida estudou em escola pública, com apenas nove anos vigiava carros nas ruas de Goiânia. Casou-se virgem com a também empreendedora Ana Carolina Marçal, estão juntos há mais de 13 anos, são pais de quatro filhos. Escritor, com mais de 20 livros publicados, apaixonado por gente, se destacou nos últimos anos por ensinar autogestão, empreendedorismo e liberdade financeira, tornando-se um dos maiores nomes no mercado digital da América Latina.

Talvez ele seja o maior incentivador à escrita no país, através dele milhares de pessoas conseguiram escrever seus livros porque foram ativadas e motivadas por ele em algum momento, em alguma mentoria, treinamento, palestra ou LIVE. Hoje ele é assistido por mais de 10 milhões de pessoas por meio de suas plataformas e listas.

Aos 18 anos, iniciou sua carreira profissional como atendente de Call Center no grupo Oi Brasil Telecom por um período de um ano, em seguida foi promovido a instrutor de treinamento. Foi ali onde diz ter se descoberto como alguém que sabia ensinar as pessoas a se despertarem. Continuou crescendo velozmente no grupo, foi líder de RH, coordenador de operações e executivo de outras áreas. Depois de quase oito anos de trabalho ele se tornou o executivo mais novo da época. Foi lá onde ele obteve a experiência para se tornar um verdadeiro líder.

Formou-se em Direito em 2010, nesse período ele vendia o vale transporte para pagar as xerox e a bicicleta que usava para trabalhar e ir à faculdade todos os dias. Foi um período muito precioso onde aprendi muito, afirma.

Pediu demissão poucos meses antes do seu primeiro filho nascer e foi trabalhar na empresa da família.

Em 2014, já na empresa familiar, liderava projetos de exportação, aprendeu a fazer roupas, e, também nessa época, aprendeu como funcionavam vários tipos de empresas. Assim conseguiu chegar ao seu primeiro milhão com apenas 27 anos de idade. Algo que foi motivo de muita alegria para sua família, pois ninguém havia conquistado antes dele.

Foi quando pediu demissão que ele conseguiu o seu primeiro contrato de consultoria, onde ele ganhou 4x mais. “Foi a melhor decisão que tomei na minha vida e onde entendi o valor dos negócios. Quando eu abri a minha primeira empresa eu compreendi o valor do que é empreender, gerar renda e o que é abrir novos postos de trabalho”, afirmou ele.

Durante os treinamentos, aprendeu a ser mais direto, abandonar a prolixidade e a crescer como pessoa.

No método IP, que significa Identidade e Propósito, fez mais de 130 edições em uma única turma online, ultrapassando 150 mil alunos. Já falou pessoalmente para mais de 500 mil pessoas e na internet tem cerca de 400 mil alunos em algum tipo de mentoria ou curso. Em 2018, lançou seu primeiro livro – ANTIMEDO, que se tornou um BESTE SELLER, no mesmo dia que publicou o livro. Publicou, também, seu primeiro Infoproduto (produto digital), obtendo 43 mil reais de faturamento e tornando-se assim o número 1 do país nesse tipo de business. Das dezenas de lançamentos digitais, só no ano de 2021 o faturamento superou os R$ 100 Milhões.

Aos 34 anos de idade, o seu grupo atingiu os 10 dígitos em valores monetários. Ativando assim, alguns Bilhões em VGV Imobiliário, Equity e Valuation das empresas. Sua marca pessoal é: Multiplicar talentos.

Foi quando se mudou para São Paulo que sua mente se expandiu ainda mais, começou a dividir a mesa com bilionários como Flávio Augusto, João Apolinário, Janguiê Diniz e Carlos Wizard. A quem tem amizade e atribui a sua evolução de mentalidade e o seu crescimento vertiginoso.

“Prosperei muito no digital, as conexões me levaram a outras pessoas, a outras situações, e logo comprei um Resort em são Paulo com sede própria. É uma das sedes mais belas de São Paulo. Hoje, moro em uma mansão, um cara que sonhava em ser alguém na vida, nunca imaginou morar em uma mansão dessas.” Pablo Marçal

Neste momento, está construindo uma cidade com outros empresários e organizações de vários lugares do mundo num vilarejo chamado Camizunzo em Angola.

Pablo já se envolveu em algumas polêmicas, ele diz o seguinte: “tudo depende da ótica de algumas pessoas, mas em 2022 fiquei conhecido por subir uma montanha com um grupo de pessoas numa tempestade, onde ninguém se machucou e essas pessoas tiveram uma das melhores experiências de vida, e eu aprendi muito com isso”.

Em 2022, ele fez outro BEST SELLER como o mais vendido da semana da Veja, o ‘8 Caminhos da Riqueza’.

E como é que surgiu o convite para você ser Pré-candidato?

“Eu quero dizer uma coisa pra vocês: nesse ano, algo mudou meu coração e de novo eu estava em uma montanha em Gatlinburg no Tennessee e recebo um recado no meu coração e ali uma explosão em relação a nossa nação começa a incendiar meu coração pedindo pra eu mudar a minha energia e o meu foco para as atividades públicas, um amor pela nação e pelo povo começou a emergir e tomou conta da minha vida a ponto de eu me desconectar das minhas empresas e decidir me tornar uma pessoa pública”. Pablo Marçal – Empresário e Pré-candidato à presidência da republica.

“Eu vou colocar tudo o que eu tenho para isso acontecer. Meu sangue, meu suor, minhas lágrimas e minha gordura. É tempo do Brasil “Pros perar”. A maioria dos brasileiros aceitam uma vida ruim e se acostumam com coisas ruins porque faz parte da nossa cultura.” Do seu perfil do Linkedln



“Eu amo instruir as pessoas, esse sou eu, não sou uma pessoa extraordinária, sou alguém simples de coração ensinável e que é leal e em todo tempo eu insisto e persisto. No que não funciona eu mudo a rota, sou uma pessoa que testa muito. Eu já ativei milhões de brasileiros, e tenho servido a nação há algum tempo, fazendo muitas pessoas se perdoarem e a entenderem o valor do perdão, a liberar o perdão para os seus pais, filhos, fui instrumento na restauração de muitos casamentos e famílias. Milhares de pessoas começaram a influenciar essa geração por meio do digital depois de me ouvir, estimulei outros milhares a abrirem suas empresas a gerarem empregos e renda nessa nação, outros milhares de alunos conheceram a riqueza, e eu já ativei e irei ativar muitos mestres nessa nação.

O Brasil vai ser o líder mundial de um novo movimento que vem sobre a terra, esse movimento é um destravar da nação, e a política é só um canal disso, ele não é o principal, o empreendedorismo é um, a espiritualidade é outra, a gente tem que dar uma chance para os brasileiros. E nós, o povo brasileiro, a gente precisa entender quem nós somos. O propósito dessa nação é encontrar mais riqueza adormecida, principalmente na mentalidade das pessoas que deve ser uma mentalidade de reconstrução, de governo e de transbordo para outras Nações.

Estou preparado! Meu coração arde pela transformação do Brasil, e por todos os povos sedentos por dias melhores. É chegado o reino, é chegado o tempo do ‘Governalismo’, talvez você nunca tenha ouvido seu professor ensinar, mas isso vai entrar para os livros de história. O Brasil vai ser conhecido por isso.

Governalismo é o governo dos governadores e as pessoas vão de fato assumir o poder. E quando eu digo o poder, isso não é nenhuma novidade é só uma questão de postura, não é sobre tomar a cadeira de alguém, mas é assumir a cadeira da própria vida, da própria família, da própria casa, dos próprios negócios, e a cada dia que passa transbordar pra ajudar outras famílias a fazer isso também.

Eu sou o Pablo Marçal, eu sou brasileiro com muito amor, eu sou um apaixonado pelo reino, pela família, pelas pessoas, e pela transformação. E lembre-se de uma única coisa ame o seu próximo, e acredita nisso: você é muito amado por mim, uma hora você vai descobrir isso.” Pablo Marçal

Eu já acompanho o Pablo há algum tempo, por ser empreendedora e também por semelhanças de ideias, mas antes de escrever esse artigo fiz uma pesquisa mais profunda de algumas semanas sobre ele. A minha opinião?

Tem uma frase que eu sempre uso no meu discurso, e acredito que seja condizente com a vontade do Marçal – O propósito não é tirar o povo do deserto, mas tirar o deserto de dentro do povo e transformar o deserto.

Eu acredito que o destino de qualquer pessoa está do outro lado da linha do medo, e se você quer ser relevante, se quer ter uma vida significativa, precisamos estabelecer um pacto com a coragem. Tomás de Aquino dizia que: a coragem é um dom do espírito santo. O Marçal se posicionou, ele não permite que o medo o trave para mostrar todo o seu potencial, ele está respondendo ao seu chamado. E tem coragem para ser quem ele é, um homem diferente, que está preparado para desafiar os Golias e vencer gigantes.

Nós entramos em uma nova década e Deus está nos dando novas armas para lutar, Deus disse a Josué: “coragem e bom ânimo, porque para esse novo tempo você vai precisar de coragem, o que você tem que fazer vai exigir muita coragem, toda paz é conquistada, se você quer paz você precisa lutar por ela”.

Para prosperar precisamos empreender, arriscar e expressar os nossos dons. O justo é intrépido como o leão, seja ousado e forças poderosas seguirão você. O destino favorece os bravos!

Onde há vontade, há um jeito, suba a sua montanha. Até a próxima amados leitores – Dai Nasteoli