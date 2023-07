Como ir do zero ao milhão entregando resultados

José Ivan Sena, empresário de sucesso há 35 anos, começou do zero e hoje é um dos grandes managers do Centro-Oeste. Confira a trajetória na coluna de hoje

Talvez tudo que você precise para entender que a sua situação atual não define o seu futuro seja um pouco de inspiração, com base nos exemplos de quem enfrentou situações bem mais adversas desde o nascimento. Por isso, na coluna de hoje, trouxe a história de um empreendedor que não dava nenhum sinal aparente de que iria ser bem-sucedido, mas, contra todas as expectativas, construiu um império de sucesso nos mais diversos ramos.

Autoridade no setor de comunicação visual, com nove empresas brasileiras e uma nos Estados Unidos, José Ivan Sena é líder e mentor de empresários. Já faliu diversas vezes, porém utilizou dos erros como um propulsor para ressignificar os desafios. Em determinado momento, viu que poderia seguir dois caminhos: se vitimizar ou seguir adiante. Entendeu que tudo o que acontecia eram ensinamentos para alavancar a sua jornada empreendedora. Com muita resiliência diante das dificuldades que viveu, Ivan seguiu com humildade, recomeçando do “menos zero”.

Conheça a história de José Ivan Sena, empresário há mais de 35 anos, mentor, palestrante e estrategista em vendas de sucesso:

“Ao longo da vida, muitas vezes eu caí, mas sempre olhei para frente, levantei bati a poeira e segui. Sempre ouvindo no meu subconsciente a voz dos meus pis, dizendo: ‘Deus está com você, ele quer que você torne o mundo um lugar melhor para se viver’. Hoje, sou um guerreiro forte, gosto de ser reconhecido por fazer diferente. Preocupado com o futuro do mundo e das pessoas, quero fazer o meu melhor, ensinar o que aprendi, falar do meu sucesso, das minhas vitórias e derrotas, acreditar que o amor pelas pessoas nunca pode deixar de existir, pois, por mais que existam decepções, sempre tem alguém diferente para você abraçar. O futuro é minha maior preocupação, sem me esquecer de viver um único segundo do presente.” José Ivan Sena

O que te motivou a se tornar um empreendedor?

Minha história na verdade já começou com um enorme desafio: minha mãe faleceu no meu parto. Logo, fui doado à uma família humilde, que não podia ter filhos e assim adotou sete crianças, sendo eu uma delas. Desde pequeno, entendi que, se quisesse conquistar ou ganhar uma roupa, um brinquedo melhor, teria que trabalhar por conta própria. Meus pais adotivos nunca deixaram faltar o básico, mas, no fundo, eu sabia que eu era capaz de me desenvolver para ter mais recursos. Só não sabia como. Até que vi minha tia empreendedora ter condições um pouco melhores e isso me inspirou a empreender também. Ali, ter o meu próprio negócio se tornou o meu foco, minha esperança de prosperar e ter uma vida melhor.

O que é preciso para se tornar um empreendedor? Na sua visão, qual a importância do empreendedorismo para o nosso país?

O empreendedorismo é uma carreira cercada de desafios que exige persistência e dedicação. Tornar-se um grande empreendedor é um processo que requer um bom plano de negócio e a conclusão das etapas previstas no planejamento. O ato de empreender é um dos pilares do desenvolvimento social e econômico de um país, e os benefícios para quem deseja seguir este caminho vão além do sucesso profissional. Por exemplo: causar um impacto positivo na vida das pessoas faz parte mundo empreendedor, já que colaboradores e clientes se tornam mais envolvidos e inspirados quando um negócio é próspero e bem-sucedido.

Você é reconhecido por suas empresas terem um diferencial dos seus concorrentes. Isso com certeza contribuiu para o sucesso nos seus negócios. Quais as dicas para os empreendedores que querem se distinguir?

Eu digo que, para se diferenciar da concorrência, uma empresa precisa identificar as suas vantagens competitivas e investir nelas para atender às necessidades e desejos dos seus clientes de forma mais eficaz do que a concorrência. Hoje, a @inpressbr, uma das minhas empresas, é referência no mercado do Centro-Oeste do Brasil. Sempre busquei — e busco até hoje — inovar e crescer. Claro que é essencial sempre olhar para o mercado como um todo, mas dê o foco nos seguintes pontos internos para obter grandes resultados:

Qualidade dos produtos/serviços: uma maneira eficaz de se destacar da concorrência é oferecer produtos e serviços de alta qualidade. Isso pode incluir aspectos como a durabilidade, o desempenho, o design, entre outros fatores que atendam às necessidades e desejos dos clientes;

Preço: a estratégia de preços pode ser uma forma de se destacar da concorrência, seja oferecendo preços mais baixos ou cobrando mais por produtos ou serviços de maior qualidade;

Atendimento ao cliente: atender com excelência é um fator importante para diferenciação das demais empresas. Isso inclui aspectos como a rapidez na resposta às perguntas dos clientes, a resolução rápida de problemas e a personalização do atendimento;

Inovação: estar constantemente inovando e oferecendo novos produtos ou serviços atrai clientes que procuram algo novo e diferenciado;

Posicionamento de marca: a forma como a empresa se posiciona em relação aos seus valores, missão e propósito chama a atenção de pessoas que compartilham desses mesmos valores.

Experiência do cliente: oferecer uma experiência de compra ou de uso do produto diferenciada certamente destaca uma empresa perante a concorrência. Isso pode incluir aspectos como a facilidade de uso, a personalização dessa experiência, entre outros fatores.

Os itens acima citados mostram que o seu maior concorrente está dentro de casa. Por isso, pare de brigar com a concorrência e melhore estes seis aspectos.

"O que me move é servir. Para mim, servir enriquece mais o ser humano do que ser servido. Eu entendi que, para ter resultados eficientes, é necessário aprender a se desenvolver intelecto e emocionalmente." José Ivan Sena

Ivan contou à coluna que sempre teve um lar repleto de valores e princípios, o que lhe deu uma base forte para uma mente imbatível. E mesmo nas dificuldades, o empresário sempre se dedicou a cultivar a sua espiritualidade, pois acredita que os ensinamentos bíblicos lhe trazem tudo o que uma pessoa precisa para ter resultados na vida. Sua maior inspiração bíblica é Salomão, um homem que deixou lições enriquecedoras para prosperar. Na visão do mentor, estar conectado a algo maior fortalece os princípios de quem se é. E para lidar com o mundo dos negócios e se relacionar com as pessoas, é necessário ser líder de si antes de liderar equipes e corporações.

Todo ser humano nasce intrinsecamente desejando ter sucesso. Não há como negar, somos famintos por bons resultados, pelo êxito e pelo triunfo. Todavia, eu acredito que é diante das nossas ações e atitudes que demonstramos e reforçamos a confiança que temos em nós mesmos. Em outras palavras, para alcançar o sucesso, é preciso ter a coragem que o Ivan teve de agir. Precisamos ter uma mente que enxerga um modo de evoluir e crescer em meio às dificuldades. É esse tipo de pensamento que leva as pessoas a acreditarem que é possível ser o que quiser. Eu acredito que uma pessoa com a motivação e conhecimento correto pode se tornar um Einstein ou um Beethoven. Por que não?

A alta performance é como uma semente. Quando cultivada, ela desperta. Algumas palmeiras crescem em três anos, outras em dez. Aquelas que não são nutridas com a motivação e o conhecimento corretos, nunca irão crescer! Procure dentro de si uma ideia, um insight. Sua mente responderá e lhe dará a ideia que você tanto procura.

Até a próxima, amados leitores!