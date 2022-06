Cadê os líderes? – Quanto custa liderar?

É no legado dos grandes líderes que aprendemos sobre o que realmente importa na arena

Lee Iacocca, lendário executivo do setor automobilístico, tem uma intrigante pergunta em seu

Livro Cadê os líderes?

Ele foi um self-made man que muitos americanos já desejaram ver como candidato à Presidência. Quando CEO da Chrysler Corporation; conseguiu tirá-la da ruína, em um momento de grande turbulência, a uma empresa de destaque no competitivo mercado automobilístico. Iacocca ensina às pessoas a ‘Arte de Liderar’ e acredita que os líderes surgem em momentos de crise.

Na arte da guerra, é legítimo questionar se o mundo dos negócios é comparável a um campo de batalha. No entanto, é impossível negar que para prosperar no mercado, é necessário lutar. Batalhar por eficiência, reputação, visibilidade e clientes. Percebo que é no legado dos grandes líderes que aprendemos sobre o que realmente importa na arena. Quando se é responsável por uma equipe, independente do tamanho desta. Especialmente, é sobre o que eles fazem para incentivar profissionais e conseguir resultados extraordinários.

As pessoas que se levantam, depois de terem caído, tornam-se mais corajosas. Depois da adversidade e da falha, homens e mulheres que vencem, com certeza, aprenderam a avaliar suas próprias emoções. O seu grande desafio é se conhecer – Já dizia Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Os seres humanos são assim, eles se tornam ainda maiores quando de fato são testados.

Líderes são chamados de outliers, pois se diferenciam drasticamente de todos os outros. São pessoas capazes de atingir um sucesso tão estrepitoso e peculiar a ponto de serem chamados de “fora de série”.

Eles trazem conflitos com o objetivo de levar às pessoas ao futuro e a quebrarem o seu ‘status quo’. Eu gosto do que diz Bill Hybels, em seu best-seller mundial – “liderança é tirar as pessoas de um ponto e levá-las a outro ponto”. É o ato de sempre avançar com seus seguidores para seus destinos. Mas ninguém consegue levar alguém há um lugar em que nunca esteve antes, não é mesmo?

Grandes líderes têm a habilidade de ignorar críticas, gerenciar medos, lidar com a insegurança e ansiedades. Um líder cria desconforto porque ele leva às pessoas para longe daquilo que lhes é familiar. A liderança é testada na crise e a crise é criada pela liderança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chegada de José no Egito anunciou um início de um novo tempo. Um líder chegou e tudo mudou. Liderança inspira! Líderes estão sempre há um passo de Deus e há um passo à frente das outras pessoas. Líderes se destacam pela coragem. Coragem significa um forte desejo de viver sempre de prontidão para morrer.

A propósito; se você não tem uma razão para morrer você ainda não encontrou uma razão

para viver. A liderança nasce quando a visão é capturada. Grandes líderes são perspicazes e compreendem as suas forças e fraquezas, assim como as dos seus concorrentes. Reforçam continuamente o seu conhecimento e são destemidos ao agir de acordo com os seus insights. Têm relacionamentos positivos com as pessoas a sua volta, garantindo equipes motivadas e solidárias. São também extremamente rigorosos e não retrocedem à necessidade de disciplinar ou repreender sempre que se verifique necessário.

Um líder tem consciência da sua responsabilidade, por isso, ele não culpa os outros. A perspicácia permite aos líderes identificar alterações nas circunstâncias de forma a tomarem decisões rápidas, ousadas, pragmáticas e vantajosas. Os líderes necessitam ser audazes para agarrarem com determinação e sem hesitações as oportunidades que surgem. Têm que comandar sem receio e demonstrar uma fé inabalável na vitória. Um bom líder deve ser humano. Deve simpatizar-se com o seu grupo, reconhecer as suas qualidades e apreciar os seus sacrifícios. Igualmente, os grandes líderes devem ser honestos, para que a sua equipe possa confiar na sua palavra e nunca se sentirem traídos.

O “sucesso” dos líderes não é somente porque eles se tornam pessoas bem-sucedidas. Mas

porque eles tornam outras pessoas bem-sucedidas. Esse deve ser o principal objetivo de qualquer grande condutor. Não é só mudar o mundo, mas mudar o mundo das pessoas.

Ouse liderar! Existe um general dentro de cada um de nós, chefe ou um subordinando. Um líder nasce de um estado mental e ganha o mundo quando a atitude interior passa a se projetar no comportamento exterior. É essa postura que fará um líder se destacar entre os demais em qualquer área da vida. Se em algum momento o mundo não foi gentil como você; se seu adversário muitas vezes é a sua própria mente, agora é o momento de por um fim nas desculpas e aceitar que somente você é responsável pela sua vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O custo de tudo isso é o esforço. A recompensa é a resiliência. Só depende de você, permita que a vontade de vencer te domine e dê um final feliz pra sua historia.

Nada grandioso acontece quando se resiste. Amo vocês Dai Nasteoli.