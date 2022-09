“A omissão em fazer o necessário sela uma ordem ao perigo; e o perigo como uma enfermidade penetra-nos sutilmente”

Voto útil já! É esse o slogan que precisa ser repercutido e reproduzido por todos os brasileiros nesses próximos dez dias até o 2 de outubro, a data das eleições. Precisamos nos livrar de Bolsonaro. Os eleitores de Ciro Gomes – o homem que derreteu, virou manteiga – já que são membros ou simpatizantes do PDT, o partido de Brizola, têm de abandonar o enlouquecido candidato que faz o jogo de Bolsonaro. Simone Tebet, como diria Ferreira Gullar, é “Mero complemento de auroras”, está preparando seu futuro, quer ser governadora do Mato Grosso do Sul no próximo pleito. Os outros candidatos querem holofotes, não vão a lugar algum.

Meu escritor favorito, William Shakespeare, diz em sua peça Como Quiseres: “As feridas que fazemos em nós mesmos cicatrizam-se mal. A omissão em fazer o necessário sela uma ordem ao perigo; e o perigo como uma enfermidade penetra-nos sutilmente, mesmo que estejamos deitados indolentemente ao sol”. Assim, não podemos ser omissos nesse momento tão delicado pelo qual atravessa o Brasil, pois corremos o risco de nos ferirmos e ferir as pessoas que amamos, uma vez que elas serão atingidas pelas fagulhas do mal que se espalham pelo país. Infelizmente, estamos sendo governados por um bando de perversos que teimam em destruir nosso presente e futuro.

A cada dia que passa, uma afronta à sociedade brasileira é acrescentada à outra. Seja ataque a jornalistas, agressões verbais às mulheres, assassinatos de partidários do PT, cortes em verbas para os mais pobres, distribuição de armas a milícias, entrega da administração pública aos militares, negação da pandemia, uso da fé cristã e uma retórica agressiva desprovida de qualquer sensatez que possa ser esperada por parte do mandatário da nação e dos loucos que o circundam. Hoje, 70% dos brasileiros têm medo de agressões por causa de sua crença política. Nem o funeral da Rainha Elizabeth Bolsonaro respeitou! Fez campanha eleitoral. Não dá pra conviver com isso. Fazia muito tempo que não se falava mais em fome no Brasil, e ela voltou. A fome e a insegurança alimentar atingem um terço da população brasileira. Os semáforos das cidades são a prova material dessa realidade. Pais e mães com filhos nos pedem desesperadamente dinheiro para comprar comida. Doloroso demais.

Tudo isso é consequência de uma política nefasta, destrutiva. Hoje sabemos pela imprensa que Jair Bolsonaro e sua família compraram 57 imóveis de alto padrão em dinheiro vivo, isso mesmo, em espécie, em papel-moeda. E a maioria desses imóveis estão no Rio de Janeiro, uma das cidades mais violentas do país, tomada pelas milícias, que praticam roubos e assaltos o tempo todo. Quase ninguém usa mais dinheiro em espécie no Brasil, tudo é feito em operações eletrônicas. A família Bolsonaro é acusada da prática da ‘rachadinha’, a famigerada forma dos políticos se apropriarem de parte do salário dos servidores que ocupam cargos de confiança. Os inquéritos estão abertos, mas o “Congelador-Geral da República”, Augusto Aras, o homem que envergonha o Brasil e o Ministério Público Federal, não avança no inquérito.

Portanto, não vamos destruir nosso futuro, precisamos ter esperança. Sem fé fica difícil continuar sonhando com um Brasil melhor. E um Brasil melhor só será possível com nosso voto de 02 de outubro para impedir a permanência desse capitão doentio na Presidência da República. Ponha a esperança na urna! Voto útil já! E que venha Lula no primeiro turno!