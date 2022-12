Um novo Brasil

Não bastasse a catástrofe que foi a atuação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo, em que o técnico cometeu erros que somente um treinador de time de várzea poderia cometer, achando isso pouco, um bando de vândalos tentou invadir a sede da Polícia Federal, depredou carros e ateou fogo em ônibus estacionados em frente ao prédio, e por pouco, muito pouco não mataram pessoas. Há um vídeo em que eles tentam jogar um ônibus de cima de um viaduto, causando pavor no motorista e no cobrador, que se encontravam em seu interior. O ônibus só não caiu porque ficou enganchado no meio-fio. Foi clara tentativa de assassinato. Essas ações criminosas ocorreram no momento em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, era diplomado na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cerimônia foi emocionante, tocou no fundo na alma do povo brasileiro que acredita na democracia. Daí a ação dos terroristas. Eles dizem que agiram assim por conta da prisão de um indígena. Curiosamente, os criminosos não foram presos. O que é inacreditável, inaceitável. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) precisa explicar isso, e o Ministério Público (MPDFT) precisa agir. Esses criminosos têm que responder por seus atos. Trata-se de uma ação orquestrada para mandar recado para o novo governo. A ameaça à democracia persiste, e o novo governo precisa estar vigilante.

Lula vai ocupar a Presidência da República pela terceira vez. É um político experiente, um homem extremamente habilidoso, “passado na casca do alho”, como diz a sabedoria popular. Assim que tomar posse, no dia 1º de janeiro, Lula tem que agir rapidamente e acabar com os grupos de que estão acampados em frente aos quartéis militares, e afugentar os sabotadores que estão fechando as rodovias e impedindo direito de ir e vir dos cidadãos. Esses sujeitos são assumidamente inimigos da democracia, e pregam um golpe de estado. O ministro do STF Alexandre de Moraes está agindo prontamente, e prometeu enquadrar todos aqueles que atacarem a democracia. Se não fossem ações de Alexandre as coisas estariam muito piores. Prova disso é que muitos desse perversos se afastaram desses grupos, temendo ser presos. Mas não basta somente a ação do STF, é preciso que o novo Ministro da justiça, assim que assumir, ponha todas as polícias sobre o seu comando para enfrentarem esses criminosos.

Mas não tenhamos dúvidas que não faltarão financiadores do terrorismo. Lula precisa se cercar de um aparato de segurança bem maior do que costumeiramente um Presidente da República utiliza. Os terroristas poderão a qualquer momento cometer um atentado contra sua vida. Não estou exagerando. Esses atos em frente a Polícia Federal ocorreram em Brasília, a capital do país, aonde trabalha e mora o chefe do executivo, não foi no Mato Grosso. Precisamos estar atentos a isso. Portanto, todas as autoridades que cercam o Presidente Lula precisam estar de olho vivo.

O ano está terminando, o ódio precisa ficar para trás, já basta a pandemia de Covid que ainda teima em afetar nosso cotidiano, adoecendo e matando pessoas. O novo Presidente eleito pela maioria do povo brasileiro já está montando seu governo e tomando decisões que só melhoram a situação econômica do Brasil, e oferecem apoio e ajuda aos mais necessitados, a diminuir a desigualdade social. Não é fácil enfrentar o Mal, e a crueldade nunca foi tão forte quanto nos últimos anos. Portanto, é necessário que todos nós que acreditamos na democracia ajudemos Lula a governar o Brasil. Precisamos resgatar nosso orgulho de sermos brasileiros. 2023 está a nossa porta. Se cada pessoa de bem pensar assim, estaremos construindo um Brasil melhor para nossos filhos, nossos pais, nossa família. Não há nada mais gratificante do que viver em harmonia, e já alguns anos que essa palavra foi riscada do mapa em nosso país. Lula tem enviado todos os sinais e gestos de que vai pacificar o Brasil. Vamos ajudá-lo a fazer isso. Façamos isso agora.