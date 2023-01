Que tempos são esses em que loucos guiam cegos?

O patrimônio público foi aviltado. As sedes dos palácios tiverem suas mobílias destruídas e emporcalhadas. Que os culpados por isso recebam penas severas

Já está provado que os terroristas que invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília foram financiados pelos empresários do agronegócio. Isso deixa claro que todas as ações de vandalismo que ocorreram no país nos últimos tempos, seja antes ou depois da posse do presidente Lula, em sua maioria, foram pagos por essa turma. Tenho dito isso em todos os meus artigos desde antes das eleições. Não se trata apenas de manifestantes, de malucos que agem livremente. Trata-se de gente recrutada para fazer baderna. Vai faltar cadeia no presídio da Papuda para esses milicianos perversos que se envolveram nesses atos, seja participando diretamente do quebra-quebra, seja regimentando gente pelas redes sociais, seja financiando o ataque. Mas os maiores culpados são os financiadores, os fascistas ricos inimigos da democracia, que apostam na implantação de uma ditadura no Brasil. Eles devem ser localizados e presos, senão continuarão semeando ações semelhantes. O poder judiciário tem que cortar o mal pela raiz neutralizando suas ações, bloqueando suas contas bancárias. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, que tem se comportado de forma exemplar e enérgica no combate a esses criminosos, agiu prontamente e tomou uma série de decisões para a punição dos agressores. Mais de 1,5 mil pessoas já foram detidas. Elas estão sendo identificadas pelas redes sociais com a colaboração de todos os brasileiros. Portanto, quem conseguir identificar qualquer um deles nos vídeos e fotos que circulam na imprensa, deve informar ao Ministério da Justiça, à polícia e às autoridades competentes. Essa rede de informações está funcionando. E precisamos colaborar.

O que aconteceu no último domingo foi uma espécie de tentativa de repetir a invasão do Capitólio, a sede do Congresso dos EUA, incentivada pelo ex-presidente Donald Trump, inconformado pela sua derrota nas eleições presidenciais. Lá, como aqui, não deu em nada. A tentativa de golpe não prosperou. Apenas violência, muito embora nos EUA tenham ocorrido várias mortes, tanto de terroristas quanto de policiais. A polícia americana identificou e prendeu quase todos os implicados. Isso tem que ocorrer no Brasil também. A democracia brasileira segue firme. Não é uma quantidade insignificante de terroristas que vai mudar isso.

Mas precisamos ficar atentos. Continuo dizendo que as autoridades da área de segurança precisam vigiar esse povo o tempo todo, pois eles vão continuar agindo. E, principalmente, é preciso cuidar da segurança pessoal do presidente Lula. Por mais que o poder judiciário e o ministério da justiça ajam, esses ataques não vão parar agora. Existem muitos fascistas com dinheiro dispostos a continuar financiando a ação de terroristas e milicianos. Vivemos tempos confusos. Esses anos de pandemia escancararam ainda mais a loucura e a perversidade dos homens. Não posso esquecer uma das mais repercutidas frases de Shakespeare nas redes sociais nesse período: “Que tempos são esses em que loucos guiam cegos”. Esses bandidos querem uma ditadura para roubarem o Estado. Não podemos permitir. A democracia, mesmo com todas as suas dificuldades, ainda é a melhor forma de governo a ser praticada. Sem ela, não passaríamos de bárbaros, semelhantes a esses terroristas.

Nos EUA apenas o Congresso foi atacado. Aqui no Brasil, foram os três poderes: Palácio do planalto, Congresso e sede do STF. Foi um ataque direto às instituições democráticas. O patrimônio público foi aviltado. As sedes dos palácios tiverem suas mobílias destruídas e emporcalhadas. Que os culpados por isso recebam penas severas. Isso jamais teria ocorrido sem dinheiro e apoio político. A justiça tem que ser extremamente rígida com esse fato. Foi algo muito, muito grave, e somente uma punição severa será capaz de inibir outras ações semelhantes. Cadeia neles, é esse o lema que deve prevalecer. E que as autoridades que se omitiram, permitiram ou incentivaram os atos sejam rigorosamente punidos.