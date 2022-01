Sensorialidade x Amor

Por que a corporeidade rouba da mente a coragem de amar?

As lágrimas se esvaiam pelas laterais das narinas.

Seu cheiro era doce-salgado, com uma pitada de azedume.

As sombras de suave luz da lua, escureciam a terra molhada.

No solo não restavam flores, um pântano provindo dos Deuses.

Os estados de êxtases, o corpo vencia a alma,

Escondia as feridas traumáticas, ausência original da ternura amorosa,

A sexualidade, os impulsos eróticos erigiam uma camada protetora,

Ah, meu amor, não tenhas medo da carência,

ela é o nosso destino maior

(Clarice Lispector)

Por que a corporeidade rouba da mente a coragem de amar?

Se o corpo expressa prazer, prazer não é completo, não preenche

a psique, a mente, a subjetividade da ternura —- cria carência!

“Taça de carente não transborda”, a qualidade é vencida pela quantidade.

“Os amantes se amam cruelmente….

Os amantes são meninos estragados…a cobra se imprime na lembrança dos seus trilhos…

E eles quedam mordidos para sempre, deixaram de existir, mas o existido

Continua a doer eternamente”

Versos de Drummond in DESTRUIÇÃO

O amor tem medo de amar, os amantes têm pavor de unir,

ternura com sexualidade!

A paixão não se transforma em amorosidade,

O amor se derrete em lágrimas de sal azedo.

Quiçá a carência não se vicia no prazer físico,

Quem sabe ainda é tempo de Amar!

Quem dera que as nuvens não tornassem escuro a luz do

Sol e a suavidade lunar!

Ulisses se subjetivou ao renunciar o “canto das Sereias”.

Dante se humanizou quando Beatriz pisou no Paraíso.

Quixote soube amar quando não encontrou Dulcineia.

Romeu e Julieta se destruíram quando a fusão se consumiu

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O amor não se mantém diante da superioridade,

Narcísica.

Os homens não conservam sua humanidade, se não

Suportam em seus ombros a dor da Diferença.