O poeta e a apreensão da realidade psíquica

Há anos que estou convencido de que a Literatura é uma ferramenta indispensável às pesquisas psicanalíticas e à aprendizagem do ofício para se ser Analista

Dr. Carlos Vieira

O amante, o lunático e o poeta

São de imaginação somente feitos.

Um vê mais diabos do que cabe o inferno,

Assim é o louco e também o amante.

Vê a bela Helena num semblante egípcio.

O olho do poeta, delirante vaga,

Passa da terra ao céu, do céu à terra.

E enquanto dá contorno à fantasia

A coisa até então desconhecida

A pena do poeta lhe dá vida

E ao que era vácuo um nome dá

e um lugar fixa.

(William Shakespeare. Sonho de uma noite de verão. Tradução de Geraldo

Holanda Cavalcanti. Obras Completas, Vol I. Rio de Janeiro: Nova Aguilar,

1988).

Há anos que estou convencido de que a Literatura é uma ferramenta indispensável às pesquisas psicanalíticas e à aprendizagem do ofício para se ser Analista. Impossível se pensar num psicanalista que não tenha como recurso interno capacidade estético-artística. A observação do mundo psíquico de uma pessoa requer alguém que tenha, treine e discipline o olhar para aquilo que se esconde além da consciência. Foi assim que Freud denominou sua

psicologia como – Metapsicologia – um olhar que transcende a impressão sensorial e vai apreender o “sem nome”, o “não dito”, enfim, tudo aquilo que repousa no Inconsciente e no Consciente não pensado, urgindo ser traduzido em palavras.



Citando o belo livro de Geraldo Holanda Cavalcanti – A Herança de Apolo: poesia poeta poema

O poeta português José Gomes Ferreira também vê no escuro o que os outros homens não vêem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Poeta o que é?

Um homem que leva

o facho da treva

no fundo da mina

– mas apenas vê

o que não ilumina.

(Geraldo Holanda Cavalcanti. A Herança de Apolo: poesia poeta poema. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012)

Escreve Geraldo Holanda:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Seria o poeta, assim, detentor de antenas especiais, dádiva ou não divina, mas, de qualquer forma, dom que o separa dos demais mortais e sobre eles o eleva, ao permitir atravessar a pele dos objetos ou dos eventos e vislumbrar- lhes as entranhas ou, ainda, o que, por trás de tais objetos ou fatos, está acontecendo ou por acontecer. (Geraldo Holanda Cavalcanti. Opus cit.).

A formação de uma psicanalista vai exigir que o mesmo tenha e aprenda os recursos da poética. Wilfred Bion, analista indiano com formação na Inglaterra, desenvolveu um método de observação da realidade psíquica que abrange três vértices: o científico-filosófico; o estético-artístico e o místico-religioso. Freud afirmava que via nas narrativas dos romances aquilo que escutava em sua sala de análise.



Outro dia, lendo e relendo um poema de Affonso Romano de Sant’Anna – Ulisses, O Retorno – contido em seu livro Vestígios (2005), me dei conta do intróito que faço nesse escrito de hoje sobre a importância da apreensão da realidade psíquica pelos poetas passeando de mãos dadas com os analistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A experiência de uma análise é uma ousadia mútua, de duas pessoas corajosas, no sentido de adentrar no interior da mente e experimentar medo, angústia, temores, alegrias e satisfações, na vivência em adquirir conhecimento psíquico e, quem sabe, empreender mudanças em suas vidas – é o que plagio de Glauber Rocha – Deus e o Diabo na Terra do Sol. Freud deixou esse legado: a mente traz dentro de si “impulsos de vida e impulsos de morte”. Podemos pensar num modelo simpático: Caim e Abel não eram duas pessoas, e sim pares de opostos num só Ser. Todos nós temos por dentro aspectos de Caim e de Abel.



Naquilo que o poema de Affonso me tocou diz respeito à angústia da vivência do Tempo, e do prazer e dor que se sofre quando se vive uma mudança psíquica. Quando se experimenta uma mudança quebra-se um modo de ser anterior; instala-se um tempo de desorganização necessária, e vai aparecendo uma nova forma de ser e funcionar psiquicamente – essa é a função primordial de uma análise.



Não há mais possibilidade de se voltar ao antigo. Já não se pode mais andar com “as três pernas porque a terceira não ‘mais essencial” que Clarice Lispector escreveu na Paixão Segundo G. H. (Rio de Janeiro: Rocco, 1998). Só com duas pernas teremos que fazer nossa viagem até a morte, ainda que tenhamos a ilusão de existir uma terceira. Melhor deixar, caro leitor, o Poeta falar o tema que inspirou essa coluna de hoje:

ULISSES, O RETORNO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como voltar

depois de Itaca

das sereias

dos ciclopes

de tanto assombro

de tanto sangue na espada?



Como voltar

se aquele que partiu

partiu-se

e voltará os fragmentos do excesso?

Não há retorno

Há outra viagem

diariamente urdida

dentro da viagem

antiga.



Embora o caminho

da volta

seja percorrido

ninguém retorna

apenas volta a viajar

no espaço anterior

estranhamente familiar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como se o regresso

fosse acréscimo

e o viajante descobrisse

que é atrás

que está a fonte

e na alvorada

o horizonte

não há retorno.



Há o contorno

do próprio eixo

o tempestuoso

périplo do ego

um diálogo de ecos

como quem

tenta encaixar

diferentes rostos

no mesmo espelho.



Por isto, o retorno

Inelutável

é perigoso

exige mais perícia

que na partida

mais destreza

que nos conflitos

pois o risco

é naufragar

exatamente

quando chegar ao porto.

(Affonso Romano de Sant’Anna. Vestígios, Rio de Janeiro: Rocco, 2005).