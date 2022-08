Destruição

Onde estão nossas matas, habitações indígenas?

Onde estão soterradas as nossas raízes culturais?

A poesia faleceu e deu lugar às crendices religiosas

A sexualidade perdeu o brilho da vitalidade.

Os rios mergulham sobre as casas

As barragens assassinas deixam marcas de morte

As facções presidiárias, políticas e governamentais

Pulverizam a população de mortes, doenças, epidemias e falências.

O sol da floresta não mais faz sombras

As escolas esquecem Machado, Graciliano, Josué de Castro,

Drummond, Bandeira, João Cabral de Melo Neto e tantos ícones

As escolas monitoram as mentes infantis e juvenis

Como se fossem abjetos, cabeças sem mente, corpos sem erotismo.

Onde estão os nossos direitos humanos?

Onde soterraram toda a literatura clássica?

Graciliano não pode falar em “vidas secas”

Drummond não mais pode ser lido em seu poema “A bunda”.

A tecnocracia e a religião de mercado esterilizaram os afetos.

A virgindade é a promessa de Cristo: transar para reproduzir

O namoro, a mão na mão, o beijo na testa ou na boca

São sinônimos de atos demoníacos!

[ai de nós se a serpente ao oferecer a maçã

não tivesse nos tornados Humanos]

O vazio, a depressão, a anestesia política, as drogas, os crimes

Resultado do uso e abuso do capitalismo selvagem

Desnudaram a alma poética, sublime, sublimatória

Da capacidade de usar a sublimação em artes, ciência, filosofia…

Dai-nos, Senhor, a beleza do poema, os ensinamentos dos romances,

A cultura do nosso povo, a alquimia dos indígenas, o rap da periferia,

As exposições do Belo e do Feio, as inquietações de Clarice Linspector,

As peças de teatro de fundo filososófico-humanista, as canções singelas de Caetano,

Os amores das mulheres de Chico Buarque, os gritos e sussuros de Bandeira, as obras sinfônicas Beethoven, a dissonância de Stravinski, os protestos dos jovens e alguns da classe média,

A esperança que a democracia perdure e com ela a liberdade de imprensa.

Daí-nos Senhor, a possibilidade de o país crescer humanamente!!!