O desencanto das redes sociais com Bolsonaro

Em 2018, o então candidato Jair Bolsonaro tirou proveito de sabatina com uma vertente outsider. Quatro anos depois, agora eleito, o aproveitamento não foi o mesmo

Na última semana, Lula (PT), Bolsonaro (PL) Ciro (PDT) e Tebet (MDB), os quatro candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais para a Presidência da República, participaram da sabatina do Jornal Nacional, na Rede Globo. Cada entrevistado teve espaço de 40 minutos no programa jornalístico de maior audiência no país. Modelo realizado nas últimas eleições, a sabatina funciona como guia para o início da campanha eleitoral.

Em 2018, Bolsonaro, então candidato à Presidência e deputado federal, teve seu ápice de engajamento nas redes sociais no dia de sua participação na sabatina do Jornal Nacional. Grande parte da população, que naquele momento de crise econômica rejeitava a política tradicional e procurava um nome que se apresentasse como outsider, viu no deputado, que fazia acusações contra o sistema e seus adversários com dedo em riste, uma possibilidade de mudança real. O sucesso de sua participação foi imediato, memes com frases de efeito proferidas pelo candidato viralizaram pelo Twitter, Facebook e grupos de WhatsApp.

Propositalmente ou não, Bolsonaro capturou esse sentimento de mudança em 2018. A facada que recebera dias após participação no Jornal Nacional, definiria o destino do candidato vitorioso nas eleições daquele ano.

Também em 2018, o ex-ministro da educação do PT, Fernando Haddad, foi o principal oponente de Bolsonaro. O petista só participou da sabatina duas semanas após Jair, tendo de esperar sua candidatura ser confirmada juridicamente, uma vez que ele foi apresentado em um primeiro momento como candidato a vice de Lula, que estava inelegível. Para Haddad, a repercussão da participação no JN foi completamente diferente. Muito vinculado aos governos recentes e visto como um político tradicional, ele não conseguiu fazer coro ao desejo de mudança que ecoava da maior parte da população.

Voltemos para 2022! O Brasil vive novamente uma crise econômica, com inflação alta, além de estarmos vivendo a volta da fome e a diminuição dos empregos formais. Nesse cenário, o voto tende a ser decidido novamente por um sentimento de mudança.

Na sabatina realizada com Bolsonaro na última terça-feira, o presidente tentou se apresentar novamente como um outsider, um político que não é político. Mas diferente de quando era um deputado pouco conhecido, fica muito difícil fazer essa associação quando você é o comandante do país nos últimos quatro anos. O candidato não conseguiu fazer os mesmos ataques ao sistema de 2018 — na verdade, ele teve que defender o que seu governo conseguiu realizar em seu mandato.

Por outro lado, o ex-presidente Lula, principal adversário de Bolsonaro, participou da sabatina na última quinta-feira e conseguiu um resultado satisfatório em sua comunicação. Se apresentando como o oposto do atual mandatário, o petista aproveitou do ótimo índice de aprovação do seu governo para sinalizar para onde deveria ser a mudança. Em resumo, Lula aproveitou os 40 minutos para dizer que, para que a população possa ter uma vida melhor e mais digna, basta escolher quem fez isso no passado recente.

Segundo a Consultoria Quaest, a entrevista de Lula registrou 15 milhões de pessoas impactadas nas redes sociais com postagens sobre a sabatina durante a exibição, enquanto Bolsonaro alcançou apenas 9 milhões. Porém, o número que chama mais a atenção é o de menções positivas sobre a participação de ambos nas redes sociais: o petista obteve 48% de comentários favoráveis, e o atual presidente, 35%. Interessante notar como esses números se aproximam daqueles vistos nas últimas pesquisas de intenção de voto.

Essa mudança significa uma derrota de Bolsonaro em 2022? Não se pode afirmar, mas com certeza a estratégia de comunicação do presidente terá que ser outra caso ele queira continuar por mais quatro anos morando no Palácio da Alvorada.