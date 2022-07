Influenciadores ganham novelas

Atores e entidades mostram preocupação com nova tendência

Artistas encenando uma determinada situação histórica ou uma atividade do cotidiano para despertar o sentimento de sua audiência. Assim, a representação foi uma das primeiras formas de expressão encontradas pelo homem para se comunicar. O teatro surgiu como um modo de comunicação do homem primitivo que encenava para representar suas necessidades. O consenso histórico mais conhecido e fundamentado sobre como surgiu o teatro afirma que a sua origem remete à Grécia Antiga, e seu início foi marcado por uma série de procissões informais que tinham como objetivo homenagear Dionísio.

Durante séculos, os artistas eram conhecidos apenas pelo papel que representavam, sua fama se resumia ao próprio meio artístico. Com a evolução dos meios de comunicação, que aproximam os atores das multidões, a fama ganhou outra proporção. Artistas famosos são conhecidos em todo mundo, inclusive, muitas vezes, a presença de determinado artista famoso faz o espectador se interessar pela obra.

O caminho natural até a década de 1990 era um ator ou atriz se destacar em algum papel, ganhando espaço nos meios de comunicação e se tornando a celebridade da vez. O caminho parece ter se invertido. Agora, o influenciador se transforma em uma celebridade, mostrando sua vida nas redes sociais, para depois ser escolhido para encenar uma novela ou série.

Escalada para “Travessia”, a nova novela das nove, de Glória Perez, Jade Picon vem recebendo críticas de muitos artistas e entidades da classe. Sucesso no ‘BBB 22’, a jovem ganhou uma oportunidade depois de fazer teste para a nova produção.

O consagrado ator Tony Ramos deu uma opinião, sem desmerecer o talento da influencer, sobre artistas que entraram no mundo da atuação sem o DRT. “Isso não inviabiliza o talento que está escondido. Mas, ele (o influencer/a influencer) vai ter que seguir certas normas, porque senão você moraliza essa relação”. Sobre a facilidade para qualquer um atuar, o ator comentou: “Não é bem isso. Você tem que ter humildade suficiente para não se colocar no pedestal do mundo.”

Esse movimento de escolher atores para determinado filme ou série pela quantidade de seguidores que se tem nas redes sociais não é um fenômeno brasileiro. A atriz, Alice Braga relatou que recentemente, em Hollywood, produtores também começaram a solicitar o número de seguidores dos atores no momento em que esses estão passando pelos testes para algum personagem. Ela reclama e afirma que atores estão se obrigando a expor suas vidas nas redes para angariar seguidores e garantir bons papéis.

A história está cheia de exemplos de ótimos artistas que não tiveram formação prévia, apenas expressaram seu talento e conseguiram conquistar multidões. Mas o que motiva a escolha de um ator para determinado personagem? O seu talento ou o número de seguidores?

A escolha de alguém para atuar deveria ser feita principalmente pelo talento para atuação, mas no mundo em que vivemos, onde as redes sociais estão pautando os principais assuntos e mobilizando milhões de pessoas, ter um relevante número de seguidores virou primordial. Vejamos se isso é algo passageiro, se esses novos artistas mostrarão talento para atuação, ou continuarão apenas como celebridades.