Como falar de sexo com a sexóloga?

Se já é difícil pensarmos sobre nossas questões sexuais, como seria falar isso para uma outra pessoa em voz alta?

Vocês já pararam para pensar em como pode ser difícil falar sobre nossas questões sexuais e pensarmos em nossas fantasias, vontades e desejos sexuais sem que haja uma culpa, julgamento ou algo do tipo?

Se já é difícil pensarmos sobre, como seria falar isso para uma outra pessoa em voz alta? Mal falamos em voz alta pra nós mesmos, imagina pra outra pessoa?!

Percebo que, para muitas pessoas, se expressar sexualmente e falar sobre o assunto gera sofrimento, angústia e muita vergonha. Inclusive, é comum o relato de uma noite ansiosa e/ou mal dormida antes de uma primeira sessão. Imagina falar sobre o assunto para uma pessoa relativamente desconhecida dentro de um contexto terapêutico?

Difícil pra uns, mas tranquilo pra outras…

Tenho muito orgulho de todos que ultrapassaram esse receio e procuraram ajuda! Eu sei o quanto é difícil esse processo para muitos, mas sei também o quanto isso repercutiu positivamente na vida daqueles que buscaram esse lugar de questionamento. Nos ouvir falando abertamente sobre sexualidade é um processo onde aprendemos os nossos limites, vontades, angústias e milhões de outras coisas que estão presentes na nossa vida, não só na cama.

Me sinto muito honrada por, muitas vezes, ser a primeira com quem aquela outra pessoa se sente à vontade para falar sobre, mas entendam: assim como vocês ficam ansiosos para entender o que vai rolar entre as nossas quatro paredes, Eu também fico. Eu sou uma pessoa nova pra você, e você também é pra mim.

Como qualquer processo, a terapia leva tempo e precisa de dedicação, reflexão e permissividade. Lembrando que tudo isso envolve muito respeito, dedicação, amor, competência, profissionalismo e risadas… Juro, muitas e muitas risadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E aí, me conta: tem algum segredo pra falar de sexo mais facilmente? Compartilha comigo: [email protected]

Até a próxima.