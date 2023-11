Viva Vanvan, Natal especial e Dezembro Amarelo entre os destaques da coluna

Muito querida no circuito social e político de Brasília e de São Luís, onde atua há mais de quatro décadas assessorando o ex-presidente José Sarney, Maria Vandira Peixoto (foto) ganha homenagem dos amigos por ocasião de seu aniversário, ocorrido no último sábado (25).

No fim da tarde desta quarta-feira, Vanvan, como é chamada carinhosamente pelos amigos, celebra com festa no Copa Café, no Lago Sul, organizada pelo amigo Thiago Meireles. Encontro que já conta com mais de 70 convidados confirmados. DJ Sony comandará o som.

NATAL…

Como faz tradicionalmente no período dos festejos de fim de ano, a empresária Valeska Tonet Camargo recebe as amigas na casa da família, no Lago Sul, para um almoço de Natal, dia 12. Encontro com cardápio repleto de iguarias típicas da data.

…ESPECIAL

Sempre atenta às causas sociais e dona de coração generoso, Valeska sugere, no belíssimo convite, que cada convidada leve um brinquedo para ser doado para crianças carentes do Distrito Federal. Tudo com espírito solidário e natalino.

DEZEMBRO…

O mês de dezembro, além dos festejos de Natal e de Réveillon, também marca uma importante data: a do combate ao câncer de pele. Trata-se do Dezembro Laranja, que busca conscientizar a população sobre a doença e como prevenir e tratar.

…AMARELO

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), com o apoio da SDB-DF, promove uma ação no Hospital Universitário de Brasília (HUB), dia 2, das 9h às 15h, através do atendimento voluntário de médicos dermatologistas à população do Distrito Federal.

BEM-ESTAR

O Tereza Zanchi Shiatsu e Bem-Estar desembarcou no ParkShopping, sob o comando da empresária Mônica Smolka. Ela e a massoterapeuta Tereza Zanchi encontram jornalistas e influenciadores sexta-feira para almoço no Coco Bambu.

CAUSA

A ONG Amigos da Vida entrega o Troféu Solidariedade na abertura do Dezembro Vermelho, sexta-feira. O evento marca o Dia Mundial da Luta Contra a Aids (1º/12) e reconhece ativistas que se destacaram na defesa e promoção dos Direitos Humanos.

Foto: César Rebouças