Vitória merecida, campanhas e honraria japonesa entre os destaques da coluna

O domingo foi reservado para exercer a cidadania votando em busca de um futuro melhor. Ao longo do dia, regiões da capital federal estiveram movimentadas. No início da noite, veio o resultado. O governador Ibaneis Rocha, merecidamente, foi escolhido pela maioria da população para comandar o Distrito Federal por mais quatro anos.

Trabalho reconhecido pelos brasilienses, não só pela gestão como também pelas decisões assertivas na pandemia, pela geração de empregos e as obras em todas as regiões de nossa cidade. Reconhecimento também para o trabalho da primeira-dama Mayara Noronha, que de maneira incansável tem atuado em favor dos mais carentes.

AO…

A embaixadora da República Dominicana, Patricia Villegas de Jorge, acompanhou alguns observadores internacionais em visita a Brasília para as eleições, em um almoço no último sábado no Rubaiyat. Também almoçaram no local em mesas separadas o ministro do TCU Bruno Dantas e o procurador Denilson Gonçalves.

…PONTO

Já no domingo, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi almoçava no Rubaiyat com a família, enquanto em outras mesas almoçavam o advogado e colecionador de arte Amador Outerelo, que comemorava o aniversário na presença de amigos, e a cineasta Virna Smith, na ocasião acompanhada da família.

MOSTRA

O CCBB Brasília abre ao público, no dia 18, a mostra Movimento Armorial 50 Anos, exposição que reúne arte, encontros musicais e conversas sobre a arte armorial. O importante movimento artístico, lançado no Recife, foi criado e liderado pelo dramaturgo, professor, pintor e escritor Ariano Suassuna.

CAMPANHAS

O JBr do Bem, responsável pelas campanhas solidárias do Jornal de Brasília, fará a doação esta semana de 40 latas de leite em pó para instituições de caridade da capital. Em dezembro, o JBr do Bem fará a campanha de Natal com o apoio de padrinhos, e em fevereiro do próximo ano a campanha de volta às aulas.

HONRARIA…

Em cerimônia realizada na última sexta-feira, o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, agraciou o ex-presidente da Embrapa, Carlos Magno Campos da Rocha, com a medalha da Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço. O ato foi celebrado na residência oficial do embaixador, em Brasília, para convidados.

…JAPONESA

A Ordem do Sol Nascente é uma honraria concedida desde 1875 pelo governo japonês a pessoas que tenham contribuído com serviços ao país em diferentes campos. Entre os recentes laureados com a medalha estão personalidades como o empresário Bill Gates, o cartunista Mauricio de Sousa e o embaixador Rubens Ricupero.

Foto: César Rebouças