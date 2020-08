Vítima da covid-19, empresário Nelson Neves será cremado neste sábado

PUBLICIDADE

Mais um empresário conhecido da cidade perdeu a batalha para a covid-19. Desta vez foi o mineiro radicado em Brasília, Nelson Neves, 77 anos. Casado com a artista plástica Theresa Neves, o casal era muito estimado e presente no circuito social e empresarial da capital.

Internado há duas semanas no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, Nelson faleceu na final da tarde desta sexta-feira, dia 7. Atendido inicialmente na UTI destinada aos pacientes com o novo coronavírus, dias depois ele foi transferido para a UTI normal, já em recuperação.

Complicações decorrentes da covid-19 acabaram piorando o quadro e levando o empresário a óbito. A notícia deixou familiares e amigos consternados. A casa da família Neves, no Lago Sul, ficou movimentada de amigos da viúva Theresa Neves e dos três filhos do casal.

Esposa do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, a empresária Mônica Oliveira, amiga de longa data de Theresa, foi uma das primeiras a chegar na residência do casal. “Muito triste tudo isso o que estamos vivendo. Que tempos são esses?”, disse Mônica à coluna.

O empresário Nelson Neves será cremado neste sábado, em Valparaíso, Goiás, em uma cerimônia íntima. Natural de Belo Horizonte, foi ele quem doou o terreno onde hoje está a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), para a construção do campus de Patos de Minas.

