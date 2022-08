Vinícola chilena Morandé promove jantar degustação em Brasília

A premiada vinícola chilena Morandé promoveu uma degustação em Brasília para a imprensa e empresários do setor de mercados e restaurantes. O encontro no restaurante Chicago Prime, no Lago Sul, foi conduzido pelo enólogo da marca, Ricardo Baettig, e contou também com a participação da embaixadora da marca no Brasil, Keli Bergamo.

Os anfitriões Ricardo Baettig e Keli Bergamo

Com uma longa trajetória vitivinícola no Chile e no exterior, Baettig está na Morandè há 11 anos. Já Keli, advogada, sempre gostou de degustar e ouvir histórias sobre vinhos e, pela curiosidade sobre a produção e as pessoas nela envolvidas, decidiu se aprofundar no tema. Desde 2020 ela atua como embaixadora da Viña Morandé no Brasil.

Rogério Santos, dono da Due Brasília, com Ricardo Baettig

Na visita foram degustados rótulos de destaque da marca, como o Morandé Terrarum Selected Blocks Chardonnay, que tem 40% fermentado com a casca para obter maior estrutura no vinho final. Em Brasília e Goiânia, as bebidas são representadas e distribuídas pela DUE, de Francielle Pícolo e Rogério Santos e podem ser encontradas na Super Adega.

Adriana Nasser e Francielle Picolo no jantar degustação

MODISMO

O hábito recente de pagar por sacola plástica ou levar ecobags nos supermercados, o que é comum na Europa, chegou na moda. Uma gigante espanhola, com lojas espalhadas pelo mundo está cobrando no Brasil 50 centavos pela sacola de papel, caso o consumidor não queira levar o produto adquirido na mão.

NOS PÉS

A loja Christian Louboutin do Shopping Iguatemi Brasília, no Lago Norte, promove amanhã, a partir das 17h, um lançamento especial de sua coleção masculina. Os relações públicas brasilienses Claudia Salomão e Thiago Miranda recebem os convidados para conferir as novidades da cobiçada marca de sapatos.

SEM DOR

Alguns dos maiores especialistas em dor do Brasil irão se reunir em Brasília para o 1º Congresso da Associação Brasileira da Dor Ortopédica (ABDOR), em 2 e 3 de setembro, no hotel Royal Tulip. Médicos de renome internacional como Rosana Fontana e André Tsai vão abordar temas relacionados a dores de fontes diversas.

LOUNGE

Angela Feitoza e Yassmin Awwad estão nos preparativos finais do espaço que assinam na Casa Cor Brasília, o Lounge Arena. O projeto de 100m2 foi criado para o CEO do local, Richard Dubois, receber convidados durante a mostra que acontecerá no Estádio Mané Garrincha, que atualmente está sob a sua administração.

Fotos: Renato Raphael