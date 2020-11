Vila dos Orixás reabre com protocolos rígidos e cuidados com o hóspede

PUBLICIDADE

Quem procura uma praia mais exclusiva, um cenário romântico e privacidade em Morro de São Paulo, geralmente acaba se hospedando no Hotel Vila dos Orixás, localizado na Quinta Praia de Morro de São Paulo, um pouco afastado do agito, mas com um clima de tranquilidade e atendimento de alto padrão que faz o hotel sustentar há alguns anos o título de número 1 do Trip Advisor e um dos 6 mais românticos do Brasil na recente premiação da Traveller’s Choice.

Como toda hotelaria da ilha, ele teve que suspender suas atividades desde 23 de março por um tempo e nesta semana reabriu novamente com protocolos rígidos e disponibilidade reduzida para atender seus hóspedes com segurança e maior conforto. “Já tínhamos um serviço bem personalizado, mas, com menos hóspedes conseguimos nos dedicar ainda mais a eles, já que nossa operação passou por uma transformação grande e exige mais cuidado” diz o gerente geral Jorge Lloveras.

O staff se manteve o mesmo e foi treinados em situações simuladas de hóspedes chegando em meio a pandemia. Das 17 suítes, apenas 12 estarão sendo disponíveis. Um manual chamado Safe & Care já está no ar no site do hotel e ensina ao hóspede os novos procedimentos. O check in tem uma parte feita on line reduzindo a espera na chegada e antes de entrar no quarto o hóspede já sabe qual sua mesa de café da manhã e sua espreguiçadeira na piscina para os dias de lazer.

Fotos: Arquivo Pessoal