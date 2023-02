Vice-presidente Geraldo Alckmin prestigia comemoração do deputado Átila Lins

Deputado federal eleito pelo estado do Amazonas, decano da Câmara dos Deputados, Átila Lins é um dos nomes mais respeitados da política nacional. Político desde 1978, sendo eleito nove vezes como deputado federal, este ano ele assumiu mais um mandato. Para comemorar, Átila reuniu convidados ao lado da esposa Rita, para um jantar no espaço de eventos Renata La Porta, no Lago Sul.

Vera Carla e o desembargador Eustáquio Silveira

Entre os convidados presentes na ocasião, um se destacou, além dos anfitriões. Era o vice-presidente da República Geraldo Alckmin e a esposa, dona Lu Alckmin, que foram prestigiar o casal amigo. Para quem ia até a mesa cumprimentar, conversar e até mesmo ser apresentado ao casal que desde o mês passado ocupa o Palácio do Jaburu, o tratamento era de muita cordialidade, educação e simpatia.

O casamento da publicitária Juliana Cunha Campos, filha do empresário Fabiano Cunha Campos e de Luciana, família dona do Complexo Brasil 21 e de negócios nos Estados Unidos e na Europa, com Vitor Vellasco, filho dos empresários Eduardo e Lúcia Villela, da construtora Villela e Carvalho, movimentou o último fim de semana na paradisíaca ilha de Fernando de Noronha.

Nomes conhecidos de Brasília, e também de outros estados, marcaram presença na cerimônia seguida de festa na Pousada Zé Maria. Muitos convidados de fora do Distrito Federal, não tão habituados com as festas da capital federal, ficaram surpresos com a quantidade e qualidade das bebidas servidas intensamente até o final do evento, nos primeiros raios de sol do domingo.

Para refrescar os mais de 500 convidados presentes na festa, foram servidas doses e mais doses generosas do champagne francês Taittinger Rosé, dos vinhos franceses Chablis Louis Latour, tinto Bourgogne e rosé da Provence, além de uísque Macallan 12 anos. As taças e copos não paravam vazios em nenhum momento, tamanha a atenção da equipe de garçons escalada para trabalhar.

A empresária e filantropa Maria Josina Cunha Campos, avó da noiva, ficou em uma mesa com familiares, acompanhando tudo atentamente. Todo minuto recebendo cumprimentos pelo casamento da neta. A coluna Marcelo Chaves esteve presente e esta semana dará a cobertura completa do casório que abriu a temporada de grandes festas do circuito social de Brasília.

BELEZA EM PAUTA

A empresária Paula Rodopoulos, que tem passado temporadas em Los Angeles, algumas delas com o marido, Christo Rodopoulos, onde a filha Nicole mora e estuda, tem chamado a atenção pela beleza e pelo bronzeado Made in Brasil. Em uma de suas andanças por Beverly Hills, teve gente que ao passar virava de costas para olhar. Episódio contado por uma amiga de Paula.

A publicitária Maíra Gadelha foi a aniversariante de ontem, recebendo muitos cumprimentos pela data, em especial da avó Wilma e da mãe Cláudia Pereira

CARNAVAL BAIANO

O presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aproveita o feriado de carnaval para viajar com a esposa Ângela. O casal passará a data em Salvador, considerado um dos carnavais mais disputados e animados do Brasil. Ângela volta à cidade no período da folia dos blocos e dos trios elétricos após muitos anos sem ir. Arthur e a mulher estão animados e na contagem regressiva para os dias.

OS MAIS…

Em tempos de votações para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, essa semana lembrou-se de um fato envolvendo o político Mauro Benevides, eleito presidente do Senado Federal no ano de 1991. Ele conseguiu 76 votos. Apenas o ex-presidente José Sarney conseguiu receber o mesmo apoio em 2003. Passadas mais de três décadas do ocorrido, esse número de votos…

…jamais foi superado por outro senador concorrendo ao cargo. O atual presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, foi eleito na semana passada em uma votação bastante acirrada. Pacheco foi reeleito para o comando da Casa pelos próximos dois anos com 49 votos, ficando à frente de seu adversário, o bolsonarista Rogério Marinho, que teve 32 votos, perdendo a disputa.

REDUTO DO SOSSEGO

Um dos aeroportos de maior movimento no Brasil, perdendo apenas para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek também é um dos que possuem um dos maiores números de salas VIP do país. Ao todo são cinco, sendo quatro domésticas, entre elas uma do Banco Regional de Brasília (BRB), e uma para voos internacionais.

O que pouca gente sabe é que a sala doméstica principal funciona 24h, um alívio para quem tem voos pela madrugada e chega com antecedência ao terminal. Uma equipe de nutricionistas supervisiona e sugere todas as delícias que são preparadas pelo chef Cleverson Castro e servidas nos lounges, muitas vezes harmonizadas com bebidas de safras especiais e drinques autorais.

ENCONTRO

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, foi uma das presenças no último sábado, do 2º dia do Lide Brazil Conference – Lisboa, em Portugal, no hotel Four Seasons. O evento debateu economia, mercado e tecnologia. Também marcaram presença no encontro o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, e os empresários Luiza Helena Trajano e Abílio Diniz.

FAZENDO O BEM

Fevereiro começou em clima de solidariedade no ParkShopping com a entrega do valor de R$ 41.278,16, arrecadados na Roda Gigante Solidária do Natal de 2022. O público que brincou na atração colaborou com o valor do ingresso destinado à ação. O Instituto Nair Valadares, localizado no Riacho Fundo II, que auxilia crianças carentes, recebeu o valor.

NOVOS NOMES

A Câmara dos Deputados ganhou novos nomes para os próximos quatro anos eleitos pelo Distrito Federal. Alguns deles estreiam como deputados federais e já defendem quais bandeiras irão impor e o que será prioridade em seus trabalhos voltados para a população do DF. Parlamentares que em conversa com a coluna destacaram os seus principais objetivos no Congresso Nacional.

“Vou ser o defensor das mulheres na Câmara dos Deputados. O que temos visto corriqueiramente acontecendo, sobretudo os casos de violência contra a mulher e os inúmeros crimes de feminicídio cruéis ocorridos no DF e pelo Brasil são inadmissíveis. Vou trabalhar para que possamos através da lei evitar esses episódios. Não esquecendo a segurança, a saúde e em especial a educação.”

Fred Linhares – deputado federal

“Nossas principais metas são a manutenção do Fundo Constitucional e autonomia do DF na gestão do Fundo, a ampliação do programa de geração de empregos e renda, com o aumento do Renova DF e a criação de um programa para triplicar o número de pessoas qualificadas e empregadas no DF. Também priorizar mais investimentos nas áreas de educação e saúde do DF.”

Rafael Prudente – deputado federal

“Pretendo apoiar o que for melhor para o país. E também quero atuar muito na área da Tecnologia, pois ela muda a vida das pessoas e vamos usar o que Deus nos deu de graça, que é a energia solar vinda do sol. Ela beneficiará toda a população, principalmente os menos favorecidos. Brasília será uma cidade inteligente e vou continuar com o trabalho do Wi Fi gratuito.”

Gilvan Máximo – deputado federal

NA PRAÇA…

Atendendo a uma demanda dos frequentadores da Praça dos Orixás, a Administração do Plano Piloto solicitou à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, segurança 24 horas para o local. O pedido surgiu de autoridades das religiões de matriz africana que se reuniram às margens do Lago Paranoá para celebrar o dia de Iemanjá, na Festa das Águas.

…DOS ORIXÁS

Durante visita à abertura do evento, o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, ouviu dos religiosos as demandas para a praça, tombada como patrimônio cultural imaterial do Distrito Federal. Além disso, o administrador propôs a união de esforços dos governos e legislativos local e federal para que o espaço possa ser recuperado, conforme outro pedido feito.

