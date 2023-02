Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes circulam por Brasília

Em Brasília para prestigiar a posse do namorado Túlio Gadêlha como deputado federal pelo estado de Pernambuco, ocorrida ontem no plenário da Câmara dos Deputados, a apresentadora Fátima Bernardes e o amado aproveitaram os dias na capital federal para circular por alguns dos points gastronômicos da cidade.

Em vez dos restaurantes tradicionais, reduto da maioria dos políticos de Brasília, essa semana os dois foram vistos, e até registraram na rede social do parlamentar, em um endereço descontraído do Setor Hoteleiro Sul. O casal fez uma pequena pausa no Páprica Burguer, no térreo do Hotel Planalto Bittar, para fazer um lanche.

Fátima e Túlio fizeram a refeição e foram extremamente simpáticos, em especial com os funcionários do restaurante. Ontem, por mais uma vez, o casal foi simpático e também paciente durante a posse dos parlamentares no Congresso Nacional, onde foram tietados. A apresentadora chamou a atenção pela elegância.

ENTRE O DIREITO…

Advogada voltada para Direitos Autorais, Direito do Entretenimento e Direito Eletrônico, Danielle Colla também está tendo êxito em outra área de atuação. Ela também é cantora e compositora como o seu pai, Carlos Colla, recém falecido, um dos maiores compositores do Brasil. Danielle herdou o talento do pai e já está chamando a atenção pelas suas criações.

…E A MÚSICA

A advogada, cantora e compositora está lançando em fases, três singles. O último, no fim deste mês, será em homenagem ao pai, sua fonte de inspiração. São eles O Quanto Doeu, Palavra de Mulher Decidida e Primeiro Eu. As músicas, todas feitas exclusivamente para as plataformas digitais, podem ser conferidas através do canal no YouTube de Danielle. Quem ouviu gostou.

ELA MERECE

Elizabeth Naoum entre Roseane Jordão, Elisa Monteiro e Mariana Jordão

A empresária Elizabeth Naoum foi surpreendida pelas amigas com um almoço de aniversário no restaurante Cozze Mediterrâneo, no Lago Sul, esta semana. Roseane Jordão, Elisa Monteiro e Mariana Jordão, da Shine Produções, organizaram o encontro que contou com a presença das amigas mais próximas da aniversariante.

VAMOS DOAR

Desde o dia 1º, o GSH Banco de Sangue de Brasília está atendendo os doadores em um novo horário, das 7h às 12h30, de segunda a sábado, inclusive aos feriados. A unidade está localizada na 915 Sul, no 2º subsolo do Centro Clínico Advance I, próximo ao DF Star. O local dispõe de estacionamento gratuito para os doadores.

CANCELADO

A Liga Entretenimento emitiu nota ontem, informando que a cantora Preta Gil, que se apresentaria na primeira noite do Quadradim da Folia, em Brasília, cancelou toda a sua agenda de eventos relativos ao carnaval 2023, em função do tratamento do câncer no intestino, descoberto por meio de exames de rotina em janeiro.

Fotos: Arquivo Pessoal