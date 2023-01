Triste realidade, mão na massa e amor de mãe entre os destaques da coluna

Triste de ver o estado em que foi entregue o Palácio da Alvorada, um dos monumentos mais bonitos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Áreas e cômodos deteriorados, obras de arte e tapeçaria danificadas e infiltrações. Em uma reportagem exibida ontem na GloboNews, a primeira-dama Janja mostrou alguns detalhes para a jornalista Natuza Nery.

Ao que tudo indica os últimos inquilinos não cuidaram como deveriam do local que é um dos símbolos de Brasília. Na ocasião, também foi notada a falta de mobiliário e de algumas peças de arte que integram o acervo do palácio, que é tombado. A ideia de Janja é que se possa fazer o tombamento das peças de dentro da residência oficial, para preservação.

SOLIDARIEDADE

Duas toneladas de alimentos foram entregues aos moradores da comunidade Santa Luzia, localizada na Estrutural, neste mês de janeiro. A ação está sendo promovida em parceria com o grupo voluntário Panela Compartilhada. Este foi o resultado do Réveillon Solidário do Pontão do Lago Sul. Os alimentos foram todos doados pelo público que assistiu a tradicional queima de fogos às margens do Lago Paranoá.

MÃO NA MASSA

Após tomar posse como secretário de Relações Internacionais, domingo, Paco Britto, ex-vice-governador do DF, já começou a trabalhar. Ao longo da semana ele se encontrou com embaixadores estrangeiros. Paco foi o primeiro secretário a ser anunciado pelo chefe do Executivo local, em novembro de 2022. Ele chega à pasta com a missão de mostrar Brasília ao mundo e alavancar o desenvolvimento da capital federal.

AMOR DE MÃE

O último dia 3 foi muito especial para dona Norma Peixoto, mãe do empresário, fazendeiro, colecionador de arte e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto. Dona Norma completou 87 anos com uma comemoração organizada pela filha Ana Peixoto, no salão de eventos do prédio residencial em que a aniversariante mora na Asa Sul.

Dona Norma Peixoto entre a amiga Solange Lopes e os filhos Lourenço e Ana Peixoto

Natural de Sobral, no Ceará, dona Norma é muito querida nas cidades de Recife, onde morou por muitos anos, e Brasília, cidade que já reside há alguns anos. Além dos filhos, dona Norma também recebeu os parabéns e o carinho da nora, a artista plástica Rosália Peixoto, e das netas. Encontro alegre, descontraído e tendo o amor de mãe como ingrediente principal.

AUTORIDADES…

O Kubitschek Plaza Hotel, que homenageia o fundador de Brasília, hospedou a presidente de Honduras, Xiomara Castro, e a ministra do Trabalho da nação centro-americana para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além delas, o hotel hospedou os presidentes do Senado da Guiné Equatorial, Teresa Efua Asangonu, e da Jamaica, Thomas Tavares, além do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodriguez.

…REUNIDAS

Já o Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel foi um dos estabelecimentos que mais recebeu delegações para a posse do presidente Lula. Por lá ficaram os presidentes do Equador, Guillermo Lasso, que assinou o livro de ouro do hotel; da Colômbia, Gustavo Petro; do Paraguai, Mario Abdo Benítez; do Timor Leste, José Ramos-Horta; de Moçambique, Filipe Nyusi; da Guiana, Irfaan Ali; e de Angola, João Lourenço, além do vice-presidente da China, Wang Qishan.

Fotos: Ricardo Stuckert e Arquivo Pessoal