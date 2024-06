A coluna se solidariza com os familiares da querida Luzia Tavares Câmara (foto), que nos deixou precocemente após um inesperado problema de saúde. O velório e sepultamento ocorreram ontem (4), no Campo da Esperança, na Asa Sul. Luzia era muito querida nos segmentos social e da saúde no Distrito Federal.

Foto: Arquivo Pessoal