Torre de Televisão é reaberta com solenidade seguida de evento

O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha marcaram presença na solenidade de reabertura da Torre de TV que ficou fechada por quase dois anos para obras. O acordo de reforma e revitalização foi feito com o apoio do Banco Regional de Brasília (BRB). A Fonte Luminosa também passa por obras e a previsão é que seja entregue em dezembro.

Presente no evento, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, destacou que o dia de reabertura do ponto turístico era muito especial. “O governador, há cerca de um ano, lançou o desafio da construção de uma parceria que devolvesse e reabrisse, depois de tanto tempo, esse monumento da nossa cidade”, disse Paulo Henrique, entre os convidados presentes.

Também circulando no encontro, Vanessa Mendonça, secretária de Turismo, falou da importância da torre como um dos símbolos de Brasília. “Hoje é um dia de comemoração para os cidadãos da capital, pela devolução de um nobre símbolo da cidade”, disse. A Torre de Televisão foi inaugurada no ano de 1967, projetada por Lúcio Costa com inspiração na Torre Eiffel de Paris.

Pouco tempo após a solenidade de abertura, foi a vez da inauguração do Yard by Hidden + IVV, instalado este ano no mezanino da torre. Agora sob a gestão do BRB, o local abriga o empreendimento que une gastronomia e valorização do cartão-postal. O projeto conta com bistrô, abertura do mirante à visitação e programações para a fonte luminosa.

“É um prazer para nós participar desse projeto de reabertura da Torre de TV, um monumento da cidade assinado pelo genial arquiteto Lúcio Costa. Nossa noite de inauguração foi impecável, e tivemos a oportunidade de mostrar aos nossos convidados um pouco de tudo, com menu harmonizado preparado pelo chef Eduardo Nobre”, disse Mari Braga, uma das anfitriãs.

No evento, os convidados foram submetidos aos protocolos de segurança, que já começou no elevador. Para acessar o local é preciso passar por medição de temperatura, higienização das mãos com álcool gel e limpeza dos sapatos em tapete sanitizante. A questão do distanciamento social também recebeu atenção especial, com lounges separados por mais de 2 metros de distância.

Fotos: Base Films