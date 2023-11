Top of Mind premia empresas mais lembradas pelos consumidores do DF

Noite de premiação foi realizada pelo Jornal de Brasília

Ainda repercutindo em Brasília a noite de premiação do Top of Mind, promovido pelo Jornal de Brasília, na semana que passou, quando as 21 empresas mais lembradas pelos consumidores do Distrito Federal foram homenageadas com o troféu Top of Mind. O evento, que reuniu cerca de 300 convidados, teve o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) como cenário.

Com o objetivo de valorizar as marcas que fazem a cabeça dos brasilienses, o prêmio contou também com o lançamento de um anuário, na qual as histórias de sucesso, desafios e estratégias de marketing das empresas premiadas foram contadas na publicação. Em cada edição, o JBr realiza uma pesquisa de mercado para conhecer as marcas mais lembradas da capital.

O levantamento coleta os nomes das empresas mais citadas em cada categoria de serviço. O diretor-superintendente do JBr, Renato Matsunaga, fez o discurso de abertura, e junto com o também diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, recepcionou os convidados presentes, como a vice-governadora Celina Leão e o presidente da Fibra-DF, Jamal Bittar.

Lourenço Peixoto destacou a credibilidade do prêmio realizado anualmente pelo seu jornal. “O momento é oportuno, pois estamos em um período muito competitivo, onde as mídias sociais precisam registrar marcas que são de confiança. Quando se ganha um prêmio como esse é sinal de que a marca vencedora está prestando um serviço de qualidade para a população.”

Dona da Ótica Diniz, Aline Diniz, premiada em 2023, lembrou de todos os 17 prêmios do Top Of Mind que a marca já recebeu, e sobre a sua importância. “Quando você é lembrado, e está na mente do consumidor, realmente a mensagem que se passa para o restante das pessoas é que aquela empresa desenvolve um bom trabalho. O prêmio passa essa credibilidade”, disse.

Para o empresário Paulo Octávio, eleito na categoria construtora, a premiação indica que a empresa está agradando. “O reconhecimento dos consumidores, espelhado pela pesquisa do Top of Mind do Jornal de Brasília, é o nosso maior objetivo. E a conquista de todos os troféus desde que o prêmio foi criado mostra que estamos no caminho certo”, destacou o empresário.

Entre as empresas homenageadas estão Fibra/Senai, curso profissionalizante; Claro – telefonia móvel; Sabin – laboratório de análises clínicas; Santa Lúcia – hospital particular; Tio João – marca de arroz; Polar Tintas – loja de tintas; Café do Sítio – marca de café; Ótica Diniz – ótica; Thaís Imobiliária – imobiliária; além da Farmacotécnica – farmácia de manipulação da capital.

Também receberam o prêmio o Atacadão Dia a Dia – atacadista; Pampas – churrascaria; Polyèlle – loja de calçados; CVC – agência de turismo; Bali – concessionária Fiat; Bio Mundo – loja de produtos orgânicos; Brasília Palace – hotel; Castelo Forte – material de construção; PaulOOctavio – construtora; Taguatinga Shopping – shopping e Bolos do Flávio.

Na noite em que a Ready Produções foi a responsável pela produção do evento ao lado da empresária Amanda Lombardi e do gerente de Marketing do Jornal de Brasília, Felype Afonso, o grupo Barão Vermelho se apresentou logo após o jantar, colocando boa parte dos convidados e dos homenageados para dançar ao som de sucessos inesquecíveis da banda.