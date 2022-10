Tatá Canhedo e Diego Pessoa se casam na paradisíaca São Miguel dos Milagres

Um dos casamentos mais comentados da temporada, o que uniu os empresários Tatá Canhedo e Diego Pessoa, movimentou a paradisíaca São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas, com dois dias de festa e animação reunindo convidados de várias parte do Brasil e também do exterior para celebrar o amor e a união do casal que se divide entre Brasília e São Paulo.

Noivos Tatá Canhedo e Diego Pessoa com dom Luciano Inácio de Arruda

A empresária Rosângela Lacerda, mãe da noiva, cuidou de todos os detalhes do enlace para que saísse inesquecível e seguindo todos os desejos da filha, que também é influenciadora digital. Convidados dos circuitos empresarial, social e político de Brasília, marcaram presença no casório que teve o belíssimo mar da Praia do Marceneiro como cenário.

Alianças do casal sendo abençoadas

O primeiro evento que recepcionou todos os que viajaram para o local, foi um welcome drink, na casa onde os noivos estavam hospedados (a noiva alugou uma casa pertencente à atriz Glória Pires para o período). O evento teve como cor sugerida de traje o branco, dando um clima ainda mais praiano ao encontro que teve show e o som do DJ Dumorera.

Os noivos Tatá Canhedo e Diego Pessoa entre a filha Maria Sofia e os pais Rosângela Lacerda e Rodolfo Canhedo, Claudia Cavallini e Sérgio Pessoa

No dia da cerimônia, realizada na Casa do Marceneiro, espaço muito utilizado para eventos, a beleza dos coqueiros junto com o som das ondas quebrando no mar, deram lugar para a orquestra do maestro Gustavo Campos que tocou músicas preferidas dos noivos. Os sucessos integram a trajetória de namoro de Tatá e Diego, pais de Maria Sofia, de um ano de idade.

Eugênio Carvalho Filho e Maria Victoria Salomão

Logo após a bênção dada por dom Luciano Inácio de Arruda, Diego e Tatá, usando uma criação da estilista Helô Rocha, seguiram sendo acompanhados pelos convidados para a festa com ambientação do decorador Walmy Becho. Ihas de antepasto e de iguarias quentes, com destaque para os frutos do mar, chamavam a atenção pela variedade.

Pedro Pimenta da Veiga e Nathalia Zamith

Entre doses generosas de champanhe Veuve Clicquot geladinho, todos aproveitaram as atrações que fizeram a pista de dança ferver. Os DJs Dumorera e Luke Borchardt comandaram as pick ups, ficando o show da Banda Eva, com o vocalista Felipe Pezzoni, como atração principal. Pouco antes, o casal fez fotos junto ao belíssimo bolo da The King Cake.

Paulo Renato Roriz e Valéria Bittar

Carla Lobo e Anna Paula Fonseca com Vandira e Manuella Peixoto

O casal com o padrasto dela, Guilherme Lima

Fotos: Celso Júnior