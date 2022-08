Surpresa em São Paulo, achado e leitura solidária entre os destaques da coluna

Se recuperando de um acidente doméstico na piscina de casa no Morumbi, em São Paulo, a advogada e ex-integrante do reality Mulheres Ricas, que fez sucesso na Band, Regina Manssur foi surpreendida com uma festa surpresa organizada pela família e amigos em comemoração ao seu aniversário. O que seria uma saída para jantar se transformou em um evento concorrido com presenças amigas como a da empresária Christiane Abrão, que prestigiou a amiga de longa data.

ACHADO

Empresário de Brasília comentou dia desses em um evento sobre um excelente negócio que fez ao comprar um imóvel de altíssimo padrão, recém-reformado. O preço, de acordo com ele, também foi bastante interessante, já que os donos tinham pressa em se desfazer da propriedade. O motivo, a esposa surpreendeu o marido em uma situação inusitada com o colega dele de escritório. Virou confusão e deu separação.

LEITURA

O JBr do Bem, responsável pelas ações filantrópicas do Jornal de Brasília, e a Associação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores das Áreas Internacional e Diplomática – ABRAJINTER, se uniram para uma causa em favor da cultura. Com o apoio de embaixadas estrangeiras sediadas em Brasília, serão doados esta semana centenas de livros para a Escola CEF 10, localizada em Taguatinga Sul.

ADEGA

Tem evento importante agendado para o próximo dia 18, em Brasília. O conceituado enólogo Ricardo Baettig e a embaixadora da Viña Morandé no Brasil, Keli Bergamo, recebem seletos convidados para um jantar especial com direito a degustação das bebidas, que serão de safras especiais. O restaurante Chicago Prime, no Lago Sul, foi o local escolhido para o evento, que promete reunir nomes de peso da capital.

PAUSA

Sem sessões esta semana, os deputados federais de vários estados do país correram para as suas bases eleitorais a fim de garantirem as suas reeleições nas eleições que ocorrem daqui dois meses no Brasil. O motivo da ausência das sessões é por conta da Câmara dos Deputados estar passando por retoques e manutenção no carpete, teto e luminárias do prédio, que além de antigo anda um pouco castigado.

RADICAL

Emoção nas alturas. Tem novidade no complexo Na Praia deste ano. Quem gostar de aventura e adrenalina pode se divertir na tirolesa da Monster com vista para o Lago Paranoá e também para o palco Praia. Quem tiver coragem de enfrentar o desafio poderá fazer sempre às quintas-feiras, das 18h à 0h,

e nos fins de semana, das 10h às 16h e das 18h à 0h. Fica a dica para os amantes de aventuras radicais.

TALHERES

A 26ª edição do Brasília Restaurant Week já começou e, pela primeira vez, o festival conta com a participação do restaurante Fuego, uma das principais casas de carne da capital. Localizado na 112 Sul, o local está oferecendo um menu especial no jantar pelo valor de R$ 78,90 com entrada, prato principal e sobremesa. O festival que é sucesso está deixando os estabelecimentos lotados e com lista de espera.

Foto: Arquivo Pessoal