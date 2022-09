Sunset de aniversário movimenta o Setor de Mansões do Lago Norte

O sábado foi de festa no Setor de Mansões do Lago Norte. A estudante de Medicina Mariana Cunha Campos Martins ganhou uma animada festa para brindar a chegar de seus 21 anos. A comemoração organizada nos mínimos detalhes pelos pais da aniversariante, os empresários Rodrigo Martins e Ana Maria Cunha Campos, foi em uma propriedade da avó materna, a empresária e filantropa Maria Josina Cunha Campos.

Maria Paula Pires e Lucas Lustosa

A Mansão Triana, projeto do saudoso arquiteto Zanine Caldas, às margens do Lago Paranoá, recebeu cerca de 150 convidados, grande parte amigos de infância e da universidade que participaram da sunset. O evento contou com o som do DJ Luis Felipe Napoli e da dupla Enzo e Rafael. O Levedo Buffet serviu as comidinhas, com destaque para as estações de finger food. A festa só terminou tarde da noite.

Mariana com o namorado José Renato Andrade e os amigos Fernanda Sena e Guilherme Ximenes

Sunset ocorreu às margens do Lago Paranoá

LUTO

A coluna se solidariza com o ex-ministro do STJ, Aldir Passarinho Júnior, e a esposa Lúcia, pelo falecimento ontem da mãe e sogra, dona Yesis, aos 101 anos. O velório da viúva do saudoso ex-ministro do STF, Aldir Passarinho, será hoje, às 12h30, no Campo da Esperança. O sepultamento será às 15h.

MODA

Tem novidades no Brasília Shopping. Após um hiato pandêmico, o centro de compras traz mais uma edição do Vogue Fashion’s Night Out. Um dos maiores eventos de moda do mundo retorna novamente para a capital, com o tema Era Disco. Os detalhes serão apresentados hoje no Restaurante Cantón.

ESPAÇO…

Com duas décadas de experiência sobre o Programa Espacial Brasileiro, a jornalista e escritora Miriam Rezende Gonçalves foi contratada pela Virgin Orbit, empresa espacial do bilionário Richard Branson. A ideia é fazer um trabalho de inteligência estratégica no Brasil e em países da América do Sul.

…SIDERAL

O grupo está estruturando a sua operação na Inglaterra, Austrália e Coreia do Sul. Miriam irá coordenar a operação no Brasil e em países vizinhos. A empresa espacial do britânico Sir Richard Branson se prepara para abrir uma subsidiária no Brasil em breve, gerando impostos e muitos empregos diretos.

BALADINHA

O Mezanino Gastrobar recebe o DJ paulista Liu amanhã. Nome queridinho das pistas Brasil afora e um dos criadores do gênero brazilian bass, o artista soma milhões de reproduções no Spotify e tocará pela primeira vez no espaço, que ocupa o rooftop da Torre de TV. O lineup também inclui outros nomes.

Fotos: JP Rodrigues