Sunset, casamento do ano, emoções e festa entre as notícias do dia

Contagem regressiva para o grandioso casamento da arquiteta Maria Victoria Salomão com o empresário baiano Eugênio Carvalho Filho, no próximo sábado, em Brasília. A festa será realizada na mansão do empresário pioneiro Gilberto Salomão, avô da noiva, no Lago Sul. O sim promete ser o último mega casamento do ano realizado no

Filha do empresário Márcio Salomão e da relações públicas Claudia Salomão, Maria Victoria promete surpreender pela beleza e pelo vestido de noiva que usará na ocasião, da grife Dolce & Gabbana. Cerca de 800 convidados são esperados no casamento que contará com a ambientação da decoradora Valéria Leão e cerimonial de Tiago Correia.

O ParkShopping recebe jornalistas e influenciadores da cidade para apresentar, na manhã desta quinta-feira, em detalhes, o seu London Christmas. O centro de compras promove um brunch para brindar o Natal com os convidados, mostrando todos os detalhes da decoração natalina deste ano, que traz a Brasília nuances de uma das capitais mais cosmopolitas do mundo.

Empresário do entretenimento, Marcelo Piano vem contribuindo há décadas com a cena cultural de Brasília. À frente da U.Piano Entretenimento, ele ganha ainda mais destaque quando o assunto é o cantor Roberto Carlos. Marcelo já assinou mais de 20 produções dos shows do Rei na capital e não será diferente no sábado, quando Roberto cantará na Arena Nilson Nelson.

A Copa do Mundo que começa no dia 20, próximo domingo, deve injetar mais de R$ 860 milhões nos restaurantes, bares e afins no Brasil. Para o período está previsto a abertura de nada mais nada menos que 7,7 mil vagas de empregos temporários. A notícia faz parte de levantamento e cálculos feitos pela Confederação Nacional do Comércio.

A sexta-feira será movimentada na residência de Carlos Gurgulino e Melissa Gontijo no Lago Sul. A empresária celebra a chegada de seus 50 anos com festa. O dress code sugerido aos convidados passa pela cor preta ou com brilho. A casa de Melissa e Carlos, diga-se de passagem, fica totalmente decorada com motivos natalinos nesta época do ano.

Foto: César Rebouças