Sultanato de Omã em Brasília celebra data nacional com almoço e discurso

A Embaixada do Sultanato de Omã em Brasília recebeu convidados nesta semana para uma comemoração especial. Na ocasião foi celebrado os 52 anos do renascimento do Sultanato. Situado no extremo da Península Arábica, o sultanato de Omã celebra, todo o dia 18 de novembro, o seu renascimento, consolidado em 1970, pelo sultão Qaboos bin Said Al-Said, que idealizou um futuro de desenvolvimento para uma das mais prósperas nações do mundo árabe.

A jornalista Fabiana Ceyhan

O embaixador do Sultanato, Talal Sulaiman Habib Al Rahbi, recebeu os convidados, entre autoridades, corpo diplomático e formadores de opinião para celebrar o 52º aniversário da data nacional do país. O espaço de eventos Porto Vittoria foi o local escolhido para o encontro, que contou com um almoço especial. O chef Halil Ceyhan preparou kebabs que ganharam elogios por parte de quem provou. Em seu discurso o anfitrião destacou as conquistas da nação da Península Arábica.

A banda musical da guarda presidencial tocou na tarde

O evento contou com uma mostra de artistas do país

Fotos: Vinícius Santa Rosa