Solteiro, Aécio Neves está com novo visual

Nutricionista brasiliense Clayton Camargos está cuidando do ex-governador de Minas Gerais e atual deputado federal

Polêmicas à parte, está repercutindo uma notícia positiva envolvendo o ex-governador de Minas Gerais e atual deputado federal, Aécio Neves, agora solteiro. Paciente desde de 2019 do nutricionista Clayton Camargos, tendo ficado um tempo sem assistência nutricional, em junho deste ano Aécio retomou o tratamento e até o momento emagreceu 8.5 kg de balança com ganho de 4 kg de massa muscular. Antes sedentário, hoje ele treina cinco vezes por semana com personal, dividindo-se entre Brasília, Rio e Florianópolis. Aécio é primo de Clayton por parte de mãe.

Foto: Arquivo Pessoal