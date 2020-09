Socialite portuguesa Lili Caneças dá dicas imperdíveis para quem quer visitar Portugal e fala de sua relação com o Brasil

PUBLICIDADE

Ela é a socialite mais famosa de Portugal. Presença constante nos programas de televisão do país e nas festas mais exclusivas da Europa, Lili Caneças bateu um papo (virtual) descontraído com a coluna. Atuante em seu perfil no Instagram @lilicanecas, é lá que ela costuma mostrar um pouco de seu estilo de vida.

Ex-mulher do milionário empresário português Álvaro Caneças, Lili é uma celebridade no país. Na conversa que teve com o Jornal de Brasília, ela deu dicas especiais para quem quer conhecer Portugal, falou do momento atual da pandemia e sobre as boas recordações que possui do Brasil e também de Brasília.

Quais são os lugares imperdíveis para conhecer em Portugal?

Portugal é um pequeno país com boas auto-estradas e quase 900 anos de história. Há vilas como Cascais e Sintra, além de cidades como Lisboa, Porto, Coimbra e Guimarães, o berço da nação, que são indispensáveis de se visitar. Existem inúmeras opções, dependendo do gosto de cada um, para os que querem fazer turismo gastronômico, histórico, cultural e religioso. Para quem vier para cá, vale a pena fazer uma pesquisa prévia em sites ou agências de turismo.

Qual o local, que não costuma ser frequentado por turistas e que só quem mora em Portugal costuma ir? Você indicaria algum para ser visitado?

Neste momento Portugal é um país que está na moda e lugares frequentados só por portugueses praticamente não existem por aqui.

O que um brasileiro que visita Portugal não pode deixar de trazer na bagagem para o Brasil?

Bons vinhos portugueses, toalhas bordadas de Viana e, é claro, os pastéis de nata de Belém.

Na sua opinião, qual é o restaurante do momento em Lisboa?

O restaurante mais in do momento na capital portuguesa é o JNcQUOI, na Avenida Liberdade, a Avenue Montaigne de Lisboa. O cardápio é maravilhoso e o ambiente muito acolhedor.

O que pensa que mudará em Portugal pós-pandemia?

Infelizmente vamos ficar ainda mais pobres, com graves problemas para os hotéis e restaurantes.

Você já esteve no Brasil? Quais foram as melhores impressões que levou de nosso país para Portugal?

Eu já fui mais de cem vezes ao Brasil, desde os anos 1960/1970. Eu adorava visitar Búzios, Angra dos Reis e Paraty. Também adorava o Rio de Janeiro, com suas glamourosas festas no Golden Room do Copacabana Palace, onde conheci astros como Jack Nicholson, Roman Polanski e Rock Hudson. Mas tudo isso já não existe mais.

No Brasil temos Brasília como capital. Cidade planejada com sua arquitetura única e projetada por Oscar Niemeyer. O que acha de nossa cidade?

Há 30 anos, quando estive no Brasil pela última vez, fiquei em um apartamento lindo ao lado do prédio onde o genial arquiteto Oscar Niemeyer teve o seu atelier, durante 40 anos, em Copacabana. Adoro a arquitetura. O meu irmão é arquiteto e o meu filho também. Oscar Niemeyer foi um dos ícones da arquitetura no mundo, tendo feito a sua obra-prima: Brasília.

Fotos: João Girão/Global Imagens, Zito Colaço e Arquivo Pessoal