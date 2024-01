Sensitiva Márcia Fernandes faz previsões para 2024

Como acontece tradicionalmente no ano que se inicia, a vidente, médium e sensitiva Márcia Fernandes fez previsões para este ano. Ela falou ao Jornal de Brasília sobre política, Brasil, mundo, mudanças climáticas, saúde e ciência, entre outros assuntos. Márcia, famosa nas redes sociais e pelos programas de rádio e televisão que participa, deu detalhes do que podemos esperar para 2024.

Como estará o cenário político do Brasil e do mundo? E o presidente Lula terá uma gestão mais tranquila ou conturbada em 2024?

Analisando os mapas de Revolução Solar do Brasil e do atual presidente Lula, teremos situações que trarão a possibilidade de reformas econômicas, auxiliando na eliminação de dívidas. Poderemos esperar do Brasil um papel fundamental para 2024 na diplomacia internacional. A comunicação com os demais países será essencial. No entanto, pode se fazer necessário um certo cuidado com as negociações para que não sejam prejudiciais para o país. Se tudo for feito da forma correta, poderemos esperar novas profissões surgindo, além de um desenvolvimento maior nas questões de carreiras, reformas tecnológicas e avanços maiores em todos os setores. Podemos esperar também, a partir de agosto, uma grande onda de conservadorismo no país.

Sobre as mudanças climáticas, a natureza, o aquecimento global, o que 2024 reserva para o Brasil e o mundo nesses temas?

Como Saturno está ligado ao signo de Peixes, podemos esperar no Brasil chuvas e inundações, principalmente de maio em diante, algo que não é comum para o país neste período. O planeta Saturno, regente de 2024, pode refletir em fenômenos da natureza, como terremotos, deslizamentos de terra ou desabamentos. A ligação de Saturno com o signo de Peixes pode trazer também questões de força das águas como fortes chuvas, barragens estourando, inundações e até problemas de saúde que venham relacionados à água: poluição, intoxicação e contaminação de água por vazamentos de substâncias tóxicas.

Como estarão a saúde e a ciência?

Para o mundo, sob a regência de Saturno, devemos ficar de olho, sim, para o surgimento de novas doenças epidêmicas. Além disso, devemos cuidar melhor e levar de maneira mais séria a questão da saúde pessoal. Principalmente a parte óssea, pele, dentes, cabelos, doenças crônicas e maior disciplina e qualidade de alimentação. Teremos mais avanços na área tecnológica. Sendo assim, podemos esperar novos tipos de aplicativos, tratamentos médicos com novas tecnologias, aprofundamentos em pesquisas científicas e também uma maior expansão da inteligência artificial.

REGÊNCIA DE SATURNO ESTE ANO

Saturno no trabalho:

Será um grande parceiro, principalmente de quem já vem se aprimorando ou construindo seus caminhos e metas. Ele trará solidez, conquistas concretas e muita força de vontade. Levaremos a carreira com disciplina e maior dedicação, buscando fazer tudo com competência. Mas, teremos que tomar cuidado com nosso lado mais controlador e de cobrança.

Saturno no dinheiro:

Trará a consciência dos gastos e de não necessitarmos de tanta coisa material para nos sentirmos felizes. Estaremos mais econômicos e sabendo usar o dinheiro de maneira mais eficiente. Também traz maior estabilidade e busca de segurança material.

Saturno no amor:

Criará compromissos mais sérios e duradouros. Também nos auxiliará em escolhas seguras e sem tantos devaneios e romantismos e, na seletividade de nossos parceiros. Ele trará romances maduros e sem muito sentimentalismo ou jogos de paixão. Tudo virá para um mundo mais concreto e menos fantasioso.

Saturno nos estudos:

Perceberemos a necessidade de desenvolver uma visão de vida realista e consistente. A educação superior pode ser importante, bem como cursos de aprimoramento profissional e filosófico.

Saturno na espiritualidade:

Estaremos mais melancólicos e sensitivos. Também tomaremos mais consciência sobre os conceitos de carma e dharma em nossas vidas, bem como, o propósito de nossa missão espiritual nessa jornada terrena. Ele nos “empurra” ao nosso caminho de evolução.

Fotos: Arquivo Pessoal