Secretário Nicola Miccione é homenageado com Título de Cidadão Cearense

Nicola Miccione (foto), secretário-chefe de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, recebeu merecidamente o Título de Cidadão Cearense em solenidade ocorrida na Assembleia Legislativa do Ceará. A homenagem partiu do deputado Júlio César Filho. “Sempre me senti verdadeiramente um cidadão cearense. Foram 20 anos morando neste Estado, sou mais cearense do que natural do estado em que nasci. O Ceará ajudou a formar o meu caráter e me deu as ferramentas para que eu construísse o meu caminho”, discursou ele. Na foto, Nicola entre Gony Arruda e Maria Vitória.

Foto: Arquivo Pessoal