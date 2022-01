Secretário Gilvan Máximo testa positivo para a Covid-19

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo, 50 anos, testou positivo para a Covid-19. Gilvan já tomou as três doses da vacina contra o novo coronavírus e está sentindo sintomas mais leves como dores brandas no corpo. Ele comunicou o fato em suas redes sociais.

Por conta do ocorrido, o secretário suspendeu toda a agenda de trabalho para a semana e segue em isolamento na casa da família no Park Way por uma semana. Gilvan está sendo acompanhado pelo médico Marcelo Maia. “Espero me recuperar logo e voltar ao trabalho”, disse à coluna.

Foto: Reprodução