Secretário Gilvan Máximo está na contagem regressiva para a edição virtual da Campus Party

Nos dias 9, 10 e 11 deste mês, simultaneamente, acontecerá a Campus Party, uma edição totalmente digital e gratuita que acontecerá em mais de 50 países. Serão 24 horas ininterruptas de palestras e experiências virtuais, além da realização de um hackathon global, o Reboot the Planet, que tem como objetivo desenvolver soluções tecnológicas que ajudem a atingir as metas traçadas dos 17 objetivos de desenvolvimentos sustentáveis propostos pela ONU. “Será um marco para Brasília sediar a Campus Party Mundial. Estamos na contagem regressiva”, disse Gilvan Máximo, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF.

A versão digital contará um esforço de produção coletiva mundial e cada região terá um capítulo especial. Aqui no Brasil, a Campus Party Brasília encabeçará essa ação levando a todos os brasileiros e campuseiros internacionais o que há de mais inovador na região. “Ficamos muito tristes com o adiamento da #CPBSB já que esse é um evento que além de trazer conhecimento de qualidade para quem participa deixa um legado para a cidade. Por isso, quando surgiu a oportunidade de levarmos esse mesmo conteúdo de forma digital a um universo ainda maior de participantes aceitamos na hora”, revelou Gilvan.

Foto: Arquivo Pessoal