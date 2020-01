Secretário André Clemente revela que brasiliense pagará menos IPVA este ano

PUBLICIDADE 

Em conversa com a coluna, o secretário de Economia do DF, André Clemente, revelou que os contribuintes brasilienses pagarão IPVA menor em 2020. A redução decorre da diminuição de alíquotas que o governador Ibaneis Rocha conseguiu aprovar na CLDF no final de 2019.

A redução do IPVA para 2020 vai variar entre 15 e 19%. Espera-se com a medida reduzir a inadimplência e aumentar a arrecadação na região. Vale destacar que o Distrito Federal foi a única unidade da Federação a reduzir o valor do IPVA. Boa notícia para os brasilienses.

Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução