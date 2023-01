Revigorada, saudade, em alta, lazer e barrados entre os destaques da coluna

SAUDADE

A coluna se solidariza com a jornalista Giuliana Morrone pelo falecimento de seu pai Attilio. De origem italiana, ele nos deixou na semana que passou em Brasília. O sepultamento, na presença da família, ocorreu no Campo da Esperança. Na missa de sétimo dia, ontem, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Asa Sul, a emoção tomou conta de Giuliana e de sua mãe, dona Ivoneide, a viúva.

PREPARA

Fenômeno da música nacional na atualidade, Anitta estará em Brasília no próximo dia 21. A cantora traz o seu projeto Ensaios da Anitta pela primeira vez na cidade, no complexo de entretenimento Na Praia. O evento é uma realização do Grupo R2, e virá com o tema Guerreiras. O show passará por sete cidades incluindo Brasília, além de Curitiba, Jurerê, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

EM ALTA

De acordo com pesquisa do Ministério do Turismo com base em dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o turismo no Brasil já criou mais de 234 mil novos postos de trabalho. Segundo o painel, os segmentos de alojamento e de alimentação – onde estão contemplados os meios de hospedagens, bares e restaurantes, foram os que mais contrataram no período.

LAZER

Até o dia 26, a criançada poderá aproveitar as férias com uma divertida viagem pelo Universo com o parque Galaxy Adventure Kids, localizado no Taguatinga Shopping. A atração conta com lounge de jogos lunares, disco voador, foguete, piscina galáctica, entre outros. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos no local. Sem dúvida uma excelente opção para os pais levarem os filhos.

BARRADOS

Caso sejam indiciados pela justiça pelo crime de terrorismo, as pessoas que foram detidas e já liberadas pelos atos antidemocráticos no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF podem ter escapado da prisão, mas há quem garanta que a entrada em países como os Estados Unidos, com alerta máximo contra o terrorismo, será complicada. Miami e Nova York para muitos, nunca mais.

RAQUETE

Uma parceria entre duas empresas quer transformar Brasília em um polo do tênis. A ADK Tennis, referência em formação e treinamento de tenistas de alto rendimento, sediada em Itajaí (SC), e a PlayTennis, maior rede de academias de tênis da America Latina, se uniram com foco na busca de novos talentos do esporte no Brasil. As primeiras ações acontecem este mês, na unidade PlayTennis na Arena BRB.

PALCO

Ora Bolas! Cadê a luz? é o espetáculo sobre encontros e desencontros de diversos personagens, onde os atores e atrizes estão vendados em cena, experimentando uma situação real de total escuridão. De 12 a 29 deste mês, no CCBB Brasília, o novo projeto do diretor Fernando Guimarães com o Coletivo Coletivo, cria um “jogo” em que as situações e os personagens vão se desenrolando com muitas peripécias.

SAÚDE

A empresa americana Golden CBD+, via representação da importadora VIP Farma, conquistou o direito de vender cerca de 50 mil frascos de Canabidiol 6.000 mg – 30ml para as várias cidades brasileiras que são participantes de um consórcio. De acordo com a lei 10.520-2002, além dos 50 mil frascos será autorizada também a venda de mais 250 mil a todo país pela Ata de Registro de Preço.

Foto: César Rebouças