Restaurante Cozze Mediterrâneo promove jantar de pré-abertura para convidados

Com abertura para o público prevista para a primeira semana de fevereiro em uma das quadras comerciais do Lago Sul, o restaurante Cozze Mediterrâneo recebeu cerca de 40 convidados na noite da última quarta-feira para um jantar de apresentação, em primeira mão, da casa e do cardápio elaborado pelo casal de chefs Theo e Lili Araújo.

A noite organizada em detalhes e com convidados selecionados pela Shine Produções, teve como anfitrião o empresário Carlos Rodrigues, o Carlão, famoso pelos empreendimentos gastronômicos que possui em Brasília. “A inspiração para o nome do restaurante veio do Sul da Itália, precisamente a Costa Amalfitana”, disse ele à coluna.

Entre as delícias servidas no jantar, destaque para o arroz de polvo com azeitonas pretas, cebola roxa e brandade de bacalhau. A noite foi prestigiada por nomes dos circuitos empresarial e social de Brasília como Luiz Estevão e Cleucy Oliveira, Paulo e Denise Zuba, Carlos e Isabella Carpaneda e Janine Brito e Amador Outerelo.

NOMEAÇÕES…

A ministra Luciana Santos anunciou esta semana a nomeação do professor Luís Fernandes para o cargo de secretário – executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e do ex-ministro de Ciência e Tecnologia Celso Pansera para a presidência da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa vinculada ao MCTI.

…NA ESPLANADA

A Finep é um dos principais órgãos de fomento à inovação no Brasil e tem a função de Secretaria – Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), principal fonte de financiamento público da ciência brasileira. Luís Fernandes também será presidente do Conselho Diretor.

EM LISBOA

O ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes (foto), participa, na companhia do ex-presidente Michel Temer e dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, além do presidente do TCU, Bruno Dantas, do LIDE Brazil Conference – Lisboa, que será realizado no próximo mês em Portugal.

Sob os temas Institucionalidade e Cooperação, painel do primeiro dia, e Economia, Mercado e Tecnologia, que pauta o segundo dia de atividades, o evento acontecerá nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa.

O ex-presidente Michel Temer fará a abertura do encontro.

BURAQUEIRA

Levantamento da Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostrou um aumento de 50% no número de pontos críticos em rodovias brasileiras em relação a 2021. São quedas de barreira, erosões na pista, buracos enormes e pontes caídas e estreitas. Em 2022, foram registrados mais de 2.600 pontos críticos nas rodovias nacionais.

ELAS POR ELAS

Chega hoje ao Spotify e YouTube o segundo episódio do podcast Menthalidade Feminina, apresentado pelas comunicadoras Andressa Furtado e Julia Guimarães, donas da Agência Mentha. Desta vez, abordando o tema de influência digital, o bate-papo traz como entrevistada a influencer e empresária Clara Maia.

CONCERTO

No próximo dia 28 de janeiro o evento Verão Monumental Sinfônico apresenta o tradicional show Cazuza in Concert, em um formato inédito na capital. Desta vez, será com a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Música e Artes de Brasília. A apresentação será gratuita na Concha Acústica, às 20h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Marcelo Chaves e Reprodução