Restaurante Così reabre com ação criativa envolvendo manequins

PUBLICIDADE

O restaurante Così, localizado no Brasília Shopping, reabriu na última quinta-feira com uma novidade interativa no local. Em parceria com a grife Avanzzo, a casa terá manequins ornamentando as mesas que não estão sendo ocupadas, em decorrência do decreto de distanciamento social. A ideia é proporcionar uma experiência mais leve e divertida, gerando uma integração entre os segmentos.

O chef Renato Carioni explicou para a coluna que a ideia foi concebida em conjunto. “Vimos que alguns países europeus tiveram a sacada de colocar ursos de pelúcia e bonecos nas cadeiras desocupadas. Adaptando à nossa realidade, decidimos trabalhar juntamente com a Avanzzo, trazendo uma abordagem descontraída para receber o público de Brasília”, contou Renato.

Fotos: Telmo Ximenes