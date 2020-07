Regina Benevides comemora mais um ano de vida cercada pelo carinho da família

PUBLICIDADE

O sábado está sendo especial para a família Benevides. A matriarca do clã, Regina Benevides, completa mais um ano de vida cercada pelo carinho de familiares e tomando todos os cuidados por conta da pandemia. Nas primeiras horas do dia, o primeiro parabéns veio do marido, o ex-presidente do Senado e ex-deputado federal, Mauro Benevides (foto).

Muito querida no circuito social de Brasília e de Fortaleza, sua cidade Natal, dona Regina, como é chamada carinhosamente pelos amigos, é conhecida e admirada por todos pelas inúmeras obras sociais que apoia, valores que fez questão de passar para todos os familiares. O dia promete ser bastante movimentado com muitas mensagens de felicitações.

Foto: Arquivo Pessoal